El posteo de Leo Messi tras el triunfo de Argentina en el Mundial: “Se viene otra final”

escuchar

La selección argentina sacó adelante un complicado partido ante México y lo venció por 2-0. Con sus primeros tres puntos en el grupo C, la albiceleste recuperó la confianza y el terreno perdido de cara a lo que será una verdadera final ante Polonia, el puntero de la clasificación con 4 puntos.

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi, el capitán del equipo, se cargó la responsabilidad al hombro y marcó el primer tanto del partido que sirvió para romper la monotonía en el resultado y, además, para liberar una carga emocional que tenían sus compañeros en un 0-0 opaco que reinó durante la primera etapa.

A los 19 minutos del complemento, Messi encontró su lugar en una jugada que arrancó por la banda derecha y que finalizó en la zona de la medialuna del área con un zapatazo inatajable del rosarino para el 1-0.

Al finalizar las acciones en el Estadio Lusail, la Pulga exteriorizó su alegría en un posteo de Instagram, en una cuenta donde lo siguen 20 millones de seguidores de todo el mundo. Con un sentido texto, Messi deslizó: “Hoy había que ganar y lo pudimos hacer. Se viene otra final el miércoles y tenemos que seguir peleando todos juntos. ¡Vamos Argentina!”.

En este posteo, el delantero de 35 años decidió decorarlo con un carrusel de fotos, donde la destacada es una imagen con él de espalda y de fondo, los hinchas argentinos eufóricos tras su conquista.

Las repercusiones de la publicación no tardaron en llegar. “¡Vamos! Siempre con vos”, manifestó Antonela Roccuzzo, quien también hizo un lugar en su cuenta para expresar su alegría. Además, Emiliano “Dibu” Martínez, una de las figuras del encuentro, le dedicó un pequeño y emotivo texto: “No me fallaste”, al cual lo siguió con un emoji de corazón.

Messi escribió un posteo tras el triunfo de Argentina y Dibu Martínez contestó: "No me fallaste"

Aparte del Dibu Martínez, otros famosos se hicieron presente en los comentarios del posteo de Messi, como el cantante Paulo Londra: “Te amo Liooooooooo”.

Pocho Lavezzi, exjugador de la selección y amigo de La Pulga, tampoco se quedó con las ganas de dejar su comentario. “Acompañado de los guachos, no dejes nunca de soñar, divertite y que siempre vengan cosas buenas”, escribió junto a un emoji de un corazón.

Con solo una hora de publicación, el posteo superó los 7 millones de Me Gusta y recolectó más de 180 mil comentarios. No solo los famosos y exjugadores le escribieron a Messi en su Instagram, sino también sus propios compañeros se animaron a dejarle un comentario. Al del Dibu Martínez, se sumó Thiago Almada con muchos emojis de corazones y el defensor Lisandro Martínez, quien le puso: “Impresionante”.

LA NACION