Partidos de hoy de la Liga Profesional Argentina: así se juega el Torneo Apertura 2026

En la continuidad de la fecha 16, se disputan cinco compromisos; juegan Independiente, Racing y San Lorenzo, entre otros
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La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 continúa este viernes con la disputa de cinco partidos: Deportivo Riestra vs. Independiente, Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central, Lanús vs. Central Córdoba, Platense vs. San Lorenzo y Racing vs. Barracas Central. Dichos compromisos podrían definir más clasificados a octavos de final, instancia en la que ya aguardan Boca, Estudiantes de La Plata, Vélez, Talleres, Independiente Rivadavia, River y Argentinos Juniors. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
Los que abran la jornada serán el Malevo y el Rojo, que se enfrentan en el estadio Guillermo Laza a partir de las 17, con arbitraje de Luis Lobo Medina. Luego, a las 19.15, se disputan dos partidos en simultáneo: el León del Imperio recibe al Canalla en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, bajo la tutela de Darío Herrera, y el Ferroviario visita al Granate en la Fortaleza, con Pablo Dóvalo como encargado de impartir justicia.
Por último, desde las 21.30, se juegan otros dos encuentros al mismo tiempo para cerrar la actividad de este viernes. El Calamar choca con el Ciclón en el estadio Ciudad de Vicente López, con Hernán Mastrángelo como árbitro principal, y la Academia se enfrenta al Guapo en el Cilindro de Avellaneda, con Pablo Echavarría como el juez designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Ternas arbitrales de los partidos de este viernes
17: Deportivo Riestra vs. Independiente
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
19.15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Carlos Córdoba
19.15: Lanús vs. Central Córdoba
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Joaquín Gil
21.30: Racing vs. Barracas Central
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariano Ascenzi
21.30: Platense vs. San Lorenzo
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Gastón Suárez
En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón. La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas.
Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
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