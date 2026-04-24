Partidos de hoy de la Liga Profesional Argentina: así se juega el Torneo Apertura 2026

La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 continúa este viernes con la disputa de cinco partidos: Deportivo Riestra vs. Independiente, Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central, Lanús vs. Central Córdoba, Platense vs. San Lorenzo y Racing vs. Barracas Central. Dichos compromisos podrían definir más clasificados a octavos de final, instancia en la que ya aguardan Boca, Estudiantes de La Plata, Vélez, Talleres, Independiente Rivadavia, River y Argentinos Juniors. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Los que abran la jornada serán el Malevo y el Rojo, que se enfrentan en el estadio Guillermo Laza a partir de las 17, con arbitraje de Luis Lobo Medina. Luego, a las 19.15, se disputan dos partidos en simultáneo: el León del Imperio recibe al Canalla en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, bajo la tutela de Darío Herrera, y el Ferroviario visita al Granate en la Fortaleza, con Pablo Dóvalo como encargado de impartir justicia.

Deportivo Riestra e Independiente se enfrentan este viernes a las 17 en el estadio Guillermo Laza Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Por último, desde las 21.30, se juegan otros dos encuentros al mismo tiempo para cerrar la actividad de este viernes. El Calamar choca con el Ciclón en el estadio Ciudad de Vicente López, con Hernán Mastrángelo como árbitro principal, y la Academia se enfrenta al Guapo en el Cilindro de Avellaneda, con Pablo Echavarría como el juez designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ternas arbitrales de los partidos de este viernes

17: Deportivo Riestra vs. Independiente

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

19.15: Lanús vs. Central Córdoba

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

21.30: Racing vs. Barracas Central

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

21.30: Platense vs. San Lorenzo

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

San Lorenzo y Platense cerrarán la actividad de este viernes en el Torneo Apertura 2026 LA NACION

En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón. La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas.

Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.