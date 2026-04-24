Se filtraron los 18 jugadores de Argentina en el álbum del Mundial 2026: estos son los grandes ausentes

Aún no se confirmó cuándo saldrá a la venta el álbum del Mundial 2026. Panini, la empresa italiana que tiene licencia oficial de FIFA desde 1970, guarda bajo llave ese esperado anuncio, pero en los últimos días se filtraron algunas páginas. Entre ellas, las de la selección argentina, en las que Lionel Messi aparecerá por sexta vez. Varios de los nombres incluidos tienen un lugar casi asegurado en la lista de convocados del DT Lionel Scaloni, pero también hay números puestos que no tendrán su cromo.

La colección mantiene una base consolidada del ciclo de Scaloni, con fuerte presencia de jugadores que fueron protagonistas en los últimos años. En el arco aparece únicamente Emiliano Martínez, afianzado como titular desde hace muchos años. En la defensa, la nómina reúne a Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero -en duda por una lesión en la rodilla-, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, además de Leonardo Balerdi como alternativa en la última línea.

La advertencia de Panini ante diversas estafas: el álbum aún no se vende en la Argentina (Fuente: Instagram/ panini_argenitna)

El mediocampo es el sector con mayor representación dentro de la página filtrada. Allí figuran Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, a los que se suman dos nombres vinculados al recambio generacional: Nico Paz y Franco Mastantuono, quien estaría más cerca de quedarse afuera que de ser convocado. En el ataque, el listado está encabezado por Messi, quien está acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, mientras que Giuliano Simeone aparece como una de las inclusiones que generan mayor novedad.

Los grandes ausentes son Lisandro Martínez y Thiago Almada. El defensor de Manchester United es valorado por el cuerpo técnico, pero las lesiones graves y recurrentes no le permitieron tener continuidad en Manchester United en el último tiempo y su presencia en la Copa del Mundo es una incógnita. El mediocampista de Atlético de Madrid, por su parte, no solo sería citado, sino que también se perfila como titular en el comienzo del certamen ecuménico.

Thiago Almada, el gran ausente en las páginas de la selección argentina del álbum del Mundial 2026 Ernesto Ryan - Getty Images

Aún no se dio a conocer de manera oficial cuánto costará el álbum y cada paquete de figuritas. Sin embargo, según trascendió, estaría compuesto por 112 páginas y 980 figuritas, y tendría un costo de $15.000. En cuanto a los cromos, habría siete por sobre y cada uno saldría alrededor de $2.000. De confirmarse esto, se necesitarían al menos $295.000 para llenarlo sin tener en cuenta las figuritas repetidas.

El comienzo de la venta en el país tampoco fue anunciada, aunque se especula con una llegada a los kioscos entre fines de abril y comienzos de mayo, en la previa del torneo que comenzará el 11 de junio. En paralelo, Panini ya presentó avances del producto en Estados Unidos, donde destacó que se tratará de la edición más extensa de su historia, en sintonía con el nuevo formato del Mundial con 48 participantes.