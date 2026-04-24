En qué canal pasan Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este viernes, desde las 17, Deportivo Riestra e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina, se disputa en el estadio Guillermo Laza y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Malevo es uno de los equipos con peor rendimiento en lo que va de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Está 15° en su zona con apenas siete puntos y es, junto a Aldosivi, uno de los dos clubes que aún no ganó en este certamen (acumula siete empates y siete derrotas). En la última jornada perdió 2 a 0 con Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, por los goles de Ronaldo Martínez y Augusto Schott.

Deportivo Riestra no levanta cabeza; el Malevo está último en su zona y está preocupado por el descenso ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Rojo, por su parte, pelea por un lugar en octavos de final. Hasta el momento se mantiene en el sexto puesto de la tabla de posiciones del Grupo A con 21 unidades, producto de cinco triunfos, seis igualdades y tres caídas. Viene de ganarle 3 a 1 a Defensa y Justicia, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, gracias a las anotaciones de Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán (Aaron Molinas puso en ventaja parcial al Halcón de Florencio Varela).

Deportivo Riestra vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 17 en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25 contra los 3.87 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.75.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el duelo ante Deportivo Riestra JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

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