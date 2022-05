El último elogio de Manchester City a Julián Álvarez y un aviso que sacude el mercado: “Faltan un par de fichajes más”

MANCHESTER (DPA).- El presidente de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, confirmó que después de cerrar las llegadas del noruego Erling Haaland, “posiblemente el mejor ‘9′ del mundo con muchos años por delante”, y al argentino Julián Álvarez, “uno de los delanteros jóvenes más talentosos de Sudamérica”, buscará potenciar aún más al campeón inglés “con un par de fichajes más”.

“Puedo confirmar que vendrán más jugadores. Estamos buscando fortalecer el equipo en las posiciones necesarias porque cada temporada se van algunos jugadores y luego tenemos que reformar continuamente el equipo. De nuevo, siempre buscaremos mejorar y fortalecernos. Creo que ya hemos hecho dos incorporaciones muy importantes, pero anticipo que haremos un par más”, aseguró Al Mubarak en una entrevista a los medios oficiales del club. El dirigente indicó que van a tratar de “ir lo más rápido” que puedan para cerrar estas nuevas incorporaciones, aunque saben perfectamente “cómo va el mercado”. “No siempre está completamente bajo nuestro control”, añadió.

Al Mubarak recalcó también que Manchester City sólo intentará fichar a jugadores que puedan mejorar el equipo. “Con Pep (Guardiola) y con este equipo no se trata sólo de cubrir un puesto. Hemos alcanzado un alto nivel de calidad, un estándar en el que debemos comprometernos con la calidad”, advirtió. “Si encontramos a un jugador adecuado para una posición en particular, lo contrataremos y, si no, Pep nos ha demostrado que encontrará soluciones dentro de la calidad del grupo que tenemos y dentro de la calidad de la cantera”, agregó el empresario emiratí.

Erling Haaland, desde hace un lustro en la mira del City

Por otro lado, se refirió al fichaje de Erling Haaland, el cual “desde sus primeros días en Noruega estuvo en el radar”. “Hemos estado siguiendo su progresión a lo largo de los años y hemos visto su transición de un jugador joven muy talentoso, de alta calidad y alto potencial a uno de los delanteros más diferenciales del mundo, si no el más diferencial”, remarcó. “Es un delantero único e increíblemente talentoso y diría que todos los grandes equipos del mundo querían ficharlo. Estamos absolutamente encantados de que haya elegido unirse a Manchester City. Creo que su contratación define todo el gran trabajo que estuvo realizando este club”, prosiguió.

Para Al Mubarak, el delantero noruego “no sólo es un gran jugador” sino también alguien “muy inteligente que vio el potencial de lo que puede hacer aquí y cómo puede mejorar profesionalmente en un equipo dirigido por Pep Guardiola”. “Creo que para nosotros es un gran acuerdo. Estamos fichando realmente, creo, un jugador fenomenal que nos traerá grandes momentos”, expresó. El presidente del City no ocultó que ese puesto específico era el que “más” quería “fortalecer” y que con el goleador, “un delantero para el futuro”, tienen ahora “posiblemente el mejor ‘9′ del mundo con muchos años por delante”.

Otro elogio a Julián Álvarez

Julián se consolidó como la gran figura de River de las últimas dos temporadas y pega el salto a la Premier League

También habló de la llegada de Julián Álvarez, “uno de los delanteros jóvenes más talentosos de Sudamérica”, felicitando a su sistema de ojeadores. “Es muy potente y ha demostrado a lo largo de los años una capacidad tremenda para analizar y explorar el tipo de talento que encaja en nuestro club”, admitió.

“Creo que Julián Álvarez es un ejemplo del arduo trabajo de nuestro equipo de ojeadores. Muchas semanas y meses de seguimiento y análisis para, en última instancia, tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Estoy absolutamente encantado de que, en el caso de Julián y Haaland, los hayamos podido traer tan jóvenes”, sentenció.