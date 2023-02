El video del golazo de Lionel Messi en la victoria de PSG ante Toulouse, por la Ligue 1

París Saint Germain (PSG) no dejó una buena imagen en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, se quedó con la victoria ante Toulouse que, en la previa del encuentro, se mantenía invicto y como el equipo que más puntos cosechó en 2023 en toda la Ligue 1. El resultado final fue 2 a 1 para el combinado local, con dos golazos: el primero del marroquí Achraf Hakimi y el segundo de Lionel Messi, quien alcanzó los 10 tantos en el vigente certamen doméstico francés.

El argentino, junto con el lateral derecho africano, fue de los pocos que dejó una buena impresión en el encuentro de este sábado. PSG aún no logra recuperar el nivel que supo mostrar en el comienzo de la temporada y la hinchada no está nada conforme con el rendimiento del equipo desde el regreso a la acción tras Qatar 2022. Lo que hace que aún permanezca en lo más alto del torneo son los destellos de sus estrellas en cada uno de los compromisos. Y esta vez, no fue la excepción.

El visitante se puso en ventaja con un gol de tiro libre del neerlandés Branco van den Boomen a los 20′ de comenzado el partido. Desde ahí, a pesar de contar con varias aproximaciones, Les Bleus necesitaron de una genialidad de Hakimi para igualar el encuentro a los 38′. El marroquí, que viene de finalizar en el cuarto puesto del Mundial Qatar 2022 con su selección, recibió un pase de Messi cuando se encontraba pegado a la línea lateral y comenzó a encarar de derecha a izquierda para definir con su pierna inhábil -la zurda-, desde la medialuna, al segundo palo.

El tanto de Lionel para que su equipo remonte un partido complicado llegó en el complemento, más precisamente a los 58′. Hakimi comenzó a encarar hacia el arco y, tras perderla en la puerta del área, el ex Barcelona se encargó de hacer parecer simple lo difícil. Remató de primera entre seis futbolistas rivales y colocó la pelota con mucha potencia en el palo derecho del arquero francés Maxime Dupé, que nada pudo hacer para evitar el segundo gol del equipo dirigido por Christophe Galtier.

De esta manera, Messi alcanzó los 10 tantos en el torneo y ya acumula 25 en 57 partidos disputados con París Saint Germain. El máximo goleador del equipo en la liga local es Kylian Mbappé, con 13, que no estuvo presente ante Toulouse y estará fuera de las canchas por tres semanas por una lesión en el muslo de la pierna izquierda. Neymar Jr., por su parte, tiene 12 goles en el torneo y tampoco estuvo concentrado para este partido ya que sufre una molestia en el aductor, por lo que continuará con cuidados médicos y se reintegrará a las prácticas colectivas a principios de la próxima semana.