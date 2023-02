Kylian Mbappé, lesionado: los partidos que se perderá con PSG, incluido el de Champions League

escuchar

Kylian Mbappé, goleador de París Saint Germain (PSG), sufrió una lesión en el muslo de la pierna izquierda en la victoria ante Montpellier de este miércoles, correspondiente a la jornada 21 de la Ligue 1. De esta manera, se perderá, entre otros partidos, la ida de los octavos de final de la Champions League ante Bayern Münich, a disputarse el 14 de febrero en el Parque de los Príncipes. El combinado galo informó que tiene “una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral” que le demandará un tiempo de recuperación de tres semanas.

La de este miércoles fue una tarde para el olvido para el reciente subcampeón del mundo con Francia, ya que apenas iniciado el duelo ante ‘La Lille Del Sur’, malogró dos penales consecutivos. Primero, Benjamin Lecomte se adelantó y su atajada fue invalidada. El delantero repitió la ejecución y la pelota dio en el palo luego de que el arquero con pasado en Mónaco y Atlético de Madrid la desviara. Lo más sorprendente fue que en el rebote, el futbolista más valioso del planeta desperdició una chance inigualable. Diez minutos después, abandonó la cancha lesionado y lo reemplazó Hugo Ekitike para acompañar a Messi en la delantera ya que el entrenador, sin Neymar Jr. -descartado por una fatiga muscular-, dispuso dos atacantes.

La baja de Kylian representa un serio problema para el equipo dirigido por Christophe Galtier ya que en la Ligue 1 de Francia hizo 13 goles en 19 partidos, mientras que en la etapa de grupos de la Champions marcó siete en seis encuentros (es el máximo goleador junto con el egipcio de Liverpool Mohamed Salah). El ataque de PSG recaerá en Lionel Messi, que suma 14 goles y la misma cantidad de asistencias entre todas las competencias, y el brasileño Neymar Jr.

Mbappé se perderá tres fechas del certamen doméstico francés y el clásico ante Olympique de Marsella, el próximo miércoles, por la Copa de Francia, además de la ida de los octavos del torneo continental, aunque podría jugar la revancha el 8 de marzo en Alemania si evoluciona favorablemente.

Luego de la victoria ante el equipo dirigido por Romain Pitau, Galtier se había mostrado confiado en recuperar al futbolista de 24 años. ”Es una contusión o un hematoma, no sabemos todavía. No hay demasiada preocupación”, había declarado, evocando “un golpe detrás de la rodilla y en el músculo”. Sin embargo, en unas imágenes post partido se ve a Mbappé comentar su lesión en los pasillos de los vestuarios, declarando: “Me lesioné en un apoyo, me duele demasiado”.

Otro que abandonó el campo de juego lesionado fue el defensor central español, Sergio Ramos, que se someterá a diversos exámenes complementarios este jueves para conocer el alcance y la gravedad de la lesión, según precisó PSG en sus redes sociales. El elenco parisino, que busca su primer título en la Champions League, gran objetivo de sus propietarios cataríes, ya está privado también, en el sector defensivo, de Presnel Kimpembe y Nordi Mukiele.

El nuevo récord que logró Mbappé y el que está por alcanzar

El pasado 23 de enero, París Saint Germain cumplió con la lógica y goleó al humilde Pays de Cassel, club que milita en la sexta división, por 7 a 0 en los 16avos de final de la Copa de Francia. Allí el que brilló y evidenció la diferencia con sus rivales fue Kylian Mbappé quien, con el brazalete de capitán por primera vez, marcó cinco de los siete goles de su equipo. De esta manera, se convirtió en el primer y único futbolista de la historia de PSG en marcar cinco goles en un mismo partido. Desde la fundación del club en 1970, nunca antes un jugador había logrado esa proeza. Las anotaciones le sirvieron también para quedar muy cerca de ser el máximo artillero de la institución. Actualmente, suma 196 festejos y está a solo cuatro del uruguayo Edinson Cavani.

Mbappé está llamado a ocupar el trono que dejarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el futuro

Otra marca que alcanzó Mbappé con su brillante labor en Lens es la de máximo anotador de la Copa de Francia con 29 goles entre Mónaco y París Saint Germain. A esa cantidad llegó en 25 cotejos e igualó a Jean Pierre Papin, que los convirtió con las camisetas de Olympique de Marsella y Bordeaux. Atrás quedó el portugués Miguel Pauleta (28 conquistas con Bordeaux y PSG).

