Es argentino, llegó a Qatar y consiguió un trabajo 100% de lujo: “Son tickets de 6000 dólares”

En medio de las críticas y polémicas alrededor de la construcción de los estadios, el Mundial de Qatar 2022 fue una oportunidad para que jóvenes de otros países se acerquen a trabajar para la organización, mientras se celebra el evento. Valentín Aragón es uno de ellos: argentino de nacionalidad, pero trotamundos de corazón, trabajó en la sección hospitality del estadio 974 en el partido entre el seleccionado nacional y Polonia. Y relató cómo fue su experiencia.

“Trabajo en el launch de bussiness. Son tickets que cuestan, supuestamente, 6 mil dólares; había qataríes y mexicanos. Mucha gente sponsoreada”, señaló le joven que diálogo con Perros de la Calle (Urbana Play) y con el estadio 974 de fondo.

“Son 974 containers y, a la vez, 974 es la característica telefónica del lugar. Lo interesante es que se van a desmantelar este y otro estadio más, para utilizarse en otro país y evento. Y también se dice que es el que menos contamina”, manifestó sobre la edificación del complejo.

Valentín Aragón contó cómo es su experiencia trabajando en un sector vip del el estadio 974

Pero luego, Valentín Aragón explicó cómo fue su historia de vida hasta llegar a Qatar y sorprendió a los conductores de radio. “Yo estoy viviendo en España, Barcelona. Cuando fue la pandemia justo estaba en Argentina y me quedé allá. Por el amigo de un amigo me salió un trabajo para pinchar (pasar música) en Arabia, algo que tengo entre pasatiempo y profesional”, indicó.

“He puesto de todo: comercial, cachengue, hip hop, rock nacional, pero todavía no pude poner lo que a mí me gusta, que es un tecno oscuro de 6 o 7 de la mañana”, señaló y agregó: “Cuando fui a Arabia parecía que iba a ser tipo chill out, pero cuando entraron en confianza me pidieron Lady Gaga o un tema árabe. Estaba todos los días tocando en la playa tipo el Caribe”.

De ese trabajo en Arabia Saudita conoció a una persona que iba a ser reclutador de recursos humanos para el Mundial. ”Yo justo estaba escuchando y dijo: ‘Yo voy, no sé lo que hay que hacer, pero voy’”, explicó.

Valentín vio el partido de México por tramos, ya que en teoría no pueden observarlos en el horario laboral. “Salí un ratito para el himno y para la segunda parte. Después tenemos los televisores adentro, prefería verlo ahí. No podemos gritar los goles, pero sí meter un puño cerrado o un comentario”, continuó.

El joven trabaja para una empresa francesa que distribuye a sus trabajadores entre estadios, festivales y beach clubs. “Ahora somos varios argentinos. Hay argentinos, españoles, algún francés y hasta algún inglés”, declaró.

“No podemos beber alcohol, solo agua. Nuestra tarea principalmente es servir la bebida, es barra libre para la comida y bebida. Hay cervezas, gaseosas y licores como vodka, tequila, whisky, vino blanco y tinto, y champagne”, señaló.

Por último, señaló que las celebridades o famosos que se acercan a ver los partidos se van a los sky box, ubicados en el tercer piso. Ese fue el caso del músico argentino Paulo Londra que fue visto mientras disfrutaba de una cerveza y luego se viralizó con las fotos que se tomó con los hijos de Lionel Messi.

