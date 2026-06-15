España empató 0-0 con Cabo Verde por el Mundial

El encuentro, que finalizó igualado sin goles, se disputó el 15 de junio de 2026 a las 13.00 en el Atlanta Stadium. El partido fue arbitrado por Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, en un choque donde ambos equipos buscaron el resultado pero no lograron quebrar el marcador inicial.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

El esquema elegido por los entrenadores marcó el ritmo del juego, con España planteando un 4-3-3 ofensivo frente al compacto 4-1-4-1 de Cabo Verde. El desgaste fue evidente y los técnicos buscaron soluciones en el banco: a los 71 minutos, el conjunto local movió el banco: ingresó Mikel Merino por Fabián Ruiz y Lamine Yamal por Pablo Páez Gavira. Por parte de la visita, fue necesario realizar un cambio obligado a los 61 minutos por la lesión de Jovane Eduardo Borges Cabral, quien fue reemplazado por Willy Johnson Semedo Afonso.

Dominio estadístico sin efectividad

Las estadísticas finales reflejan una superioridad marcada de España en el control del balón y la generación de juego, aunque sin precisión en los metros finales. Los locales registraron una posesión del 74,2% frente al 25,8% de Cabo Verde. Además, los españoles acumularon un total de 27 tiros (7 a puerta) y 11 corners, mientras que la selección visitante solo pudo contabilizar 6 disparos (1 a puerta) y 1 córner, reflejando la solidez defensiva del conjunto caboverdiano.

Disciplina y cierre del partido

El juego se mantuvo intenso hasta el pitido final, con tarjetas que reflejaron la fricción del duelo. El árbitro amonestó a Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde a los 15 minutos, mientras que por el lado de España, Pedro González López vio la tarjeta amarilla a los 92 minutos por una falta. Con este resultado, ambos seleccionados igualan en su debut dentro del certamen de la Copa Mundial, repartiendo unidades en un grupo que se perfila como altamente competitivo.