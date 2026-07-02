España venció 3-0 a Austria, por el Mundial 2026

En una jornada marcada por la superioridad futbolística, España derrotó a Austria por 3-0 en el encuentro disputado el 2 de julio de 2026 a las 16.00. El compromiso, correspondiente a los 16avos de final, tuvo lugar en el Los Angeles Stadium y contó con el arbitraje de Glenn Nyberg.

El trámite del juego reflejó el dominio de España, que planteó un esquema táctico 4-2-3-1 idéntico al de su rival, pero con una ejecución mucho más efectiva. La apertura del marcador llegó a los 36 minutos, cuando Mikel Oyarzabal marcó el primer gol tras la asistencia de Marc Cucurella. Ya en la segunda mitad, a los 66 minutos, Pedro Porro amplió la ventaja después de un pase de Álex Baena. Finalmente, sobre el cierre del encuentro, a los 89 minutos, Mikel Oyarzabal selló su doblete personal, nuevamente asistido por Marc Cucurella.

Gestión de plantel y disciplina

El entrenador español realizó modificaciones tácticas estratégicas para refrescar al equipo, incluyendo el ingreso de jugadores como Ferran Torres, Mikel Merino y Pablo Páez Gavira. Por el lado de Austria, el cuerpo técnico buscó alternativas desde el inicio del complemento con cambios como el de Marko Arnautovic, aunque no lograron vulnerar la defensa rival. En cuanto a la disciplina, Stefan Posch fue amonestado a los 82 minutos tras cometer una falta.

Análisis estadístico del encuentro

Las estadísticas finales ratifican el dominio ejercido por España, que controló el juego con una posesión del 64,6% frente al 35,4% de Austria. La superioridad ofensiva del ganador quedó clara al contabilizar 23 remates totales, de los cuales 10 fueron a portería, mientras que el conjunto austríaco apenas sumó 5 disparos. Además, España dominó la generación de juego a balón parado, registrando 9 tiros de esquina durante el transcurso del partido.