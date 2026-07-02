A qué hora juega Portugal vs. Croacia y por dónde se puede ver online
El partido de 16avos de final se disputa este jueves en el estadio de Toronto con arbitraje de Espen Eskås; el ganador se cruzará en octavos con España
Portugal y Croacia se enfrentan este jueves en el estadio de Toronto con arbitraje del noruego Espen Eskås en la continuidad de los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, con el objetivo en común de meterse entre los 16 mejores del certamen.
El encuentro inicia a las 20 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Mi Telefé, DGO, Flow y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Portugal vs. Croacia: todo lo que hay que saber
El partido significará, ineludiblemente, la despedida de una leyenda del torneo y de las copas del Mundo: Cristiano Ronaldo o Luka Modric. El atacante luso quiere llegar a la gloria máxima en su sexta cita ecuménica para no ser menos que Lionel Messi mientras que el balcánico tiene la espina de haber sido subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.
El elenco portugués todavía no exhibió todo su potencial y tiene una prueba de fuego para demostrar que puede ser campeón del mundo por primera vez en su historia. Debutó con un empate frente a República Democrática del Congo 1 a 1 y, luego goleó a un débil Uzbekistán 5 a 0. Por último, igualó con Colombia 0 a 0 en un juego que mereció perder y terminó segundo en el Grupo K con cinco puntos.
El equipo balcánico, por su parte, debutó con una derrota ante Inglaterra 4 a 2 y, luego, se recuperó con triunfos sobre Panamá 1 a 0 y Ghana 2 a 1. Es así que terminó segundo en el Grupo L por detrás de los británicos con seis unidades. No obstante, es un equipo acostumbrado a dar grandes golpes y sus dos últimas actuaciones en la Copa del Mundo la ubican como un rival peligroso, más allá de que sus figuras están en el cierre de sus respectivas carreras porque no solo Modric disputa sus últimos juegos sino también referentes como Ivan Perisic y Mateo Kovacic.
Posibles formaciones
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo luso con una cuota máxima de 1.82 contra 5.19 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.69.
- Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), hay muchos antecedentes de partidos entre sí. La última vez que se vieron las caras fue en la UEFA Nations League 2024 y empataron 1 a 1.
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