La lista de invitados a la despedida de Maxi Rodríguez: quiénes juegan

El ex mediocampista de la selección argentina e ídolo de Newell’s, Maximiliano Rodríguez, se despide definitivamente del fútbol en un partido homenaje que tiene como invitado de lujo al capitán del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi. El homenaje se realiza este sábado en el estadio Coloso del Parque, desde las 19.15 (inicio del partido, antes hay shows), y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Star+.

Será un encuentro entre un equipo con la camiseta de Newell’s, que será dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, y otro que lucirá la camiseta albiceleste, que será conducido por José Néstor Pekerman. Los jugadores y ex jugadores confirmados por la ‘Fiera’ son Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Mauricio Pochettino, Ever Banega, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio.

Ever Banega es uno de los futbolistas confirmados por Maxi Rodríguez Telam

El partido se realizará el mismo día en el que la Messi cumplirá 36 años, incluso el protagonista del partido despedida bromeó al respecto hace algunos días: “Él me hizo recordar que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije ‘la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24′. Y me dice ‘boludo, es mi cumpleaños’”, comentó en diálogo con TyC Sports. “Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura. Le vamos a tener que cantar el feliz cumpleaños si viene”, añadió Rodríguez.

En el caso de que el capitán de la selección argentina asista al homenaje, habrá un operativo policial mucho más grande de lo esperado. “Si viene Leo, estamos preparados”, aseguró Gustavo Puchetta, subsecretario de Seguridad Deportiva. Además, afirmó que, más allá de que la presencia del 10 no esté confirmada al 100%, la organización está preparada para recibirlo: “Nosotros tenemos todo armado como para que vaya al Coloso”, cerró.

Lionel Messi y Maxi Rodríguez, con la camiseta de la selección argentina Associated Press

La despedida de Maxi Rodríguez: todo lo que hay que saber

Newell’s vs. selección argentina.

Día : sábado 24 de junio.

: sábado 24 de junio. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Marcelo Bielsa.

: Marcelo Bielsa. Entrenadores : Gerardo ‘Tata’ Martino (Newell’s) y José Pekerman (selección argentina).

: Gerardo ‘Tata’ Martino (Newell’s) y José Pekerman (selección argentina). Streaming: Star+.

La ‘Fiera’ aseguró que la idea del evento es que algunos futbolistas jueguen con ambas camisetas: “Vamos a ir mezclando, pero que cada uno haga lo que quiera. Quiero que sea una fiesta, que todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien”, afirmó en diálogo con ESPN.

¿QUIÉNES JUEGAN, MAXI? Atención a los detalles del partido que se viene para la Fiera Rodríguez... ¡Con entradas AGOTADAS el Coloso del Parque estará a reventar! ¿Y viene MESSI en helicóptero, Cabezón?



📺 #ESPNEquipoF y la despedida de #MR11, en #StarPlusLA pic.twitter.com/zbd0huaOaO — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2023

Además, Rodríguez habló sobre la posible presencia de tres ex compañeros suyos en la selección, reconocidos públicamente como hinchas -o referentes- de Rosario Central, de rivalidad eterna con Newell’s: Ángel Di María, Cristian ‘Kily’ González y Ezequiel Lavezzi: “Uno está invitando amigos. ¿Voy a dejar afuera a amigos por ser de Central? Esperemos que por lo menos alguno pueda ir”, afirmó el ex Liverpool y Atlético de Madrid, entre otros equipos.

