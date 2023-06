¿Lionel Messi juega el partido despedida de Maxi Rodríguez? Los detalles y todo lo que se sabe

escuchar

Maximiliano Rodríguez se despide definitivamente del fútbol, luego de su retiro en diciembre de 2021, en un partido homenaje que se disputará en el estadio Marcelo Bielsa. El homenaje será este sábado, a partir de las 18, con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Star+. Hay varios invitados confirmados, entre los cuales aparece Lionel Scaloni, DT de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Además, el público sueña con ver en cancha nada menos que a Lionel Messi, que recibió el llamado de la ‘Fiera’ y, además, se encuentra de vacaciones justamente en su ciudad natal: Rosario.

El partido se realizará el mismo día en el que la ‘Pulga’ cumplirá 36 años, incluso el protagonista del partido despedida bromeó al respecto hace algunos días: “Él me hizo recordar que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije ‘la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24′. Y me dice ‘boludo, es mi cumpleaños’”, comentó en diálogo con TyC Sports. “Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura. Le vamos a tener que cantar el feliz cumpleaños si viene”, añadió Rodríguez.

La foto de Lionel Messi y Maxi Rodríguez con una camiseta de Newell's Captura

En el caso de que el capitán de la selección argentina asista al homenaje, habrá un operativo policial mucho más grande de lo esperado. “Si viene Leo, estamos preparados”, aseguró Gustavo Puchetta, subsecretario de Seguridad Deportiva. Además, afirmó que, más allá de que la presencia del 10 no esté confirmada al 100%, la organización está preparada para recibirlo: “Nosotros tenemos todo armado como para que vaya al Coloso”, cerró.

La fecha elegida por Maxi no es casualidad. Es el aniversario N° 17 del histórico golazo de volea que le convirtió a México, con la camiseta de la selección argentina, en los octavos de final del Mundial Alemania 2006. En ese entonces, el mediocampista destrabó un partido extremadamente parejo que se mantenía en empate 1 a 1, con un zurdazo inolvidable desde afuera del área a los 8′ del tiempo suplementario. Cambio de frente perfecto de Juan Pablo Sorín, control con el pecho y definición al ángulo más lejano del arco defendido por Oswaldo Sánchez. “¡Arco!”, comentó Carlos Salvador Bilardo en la transmisión que relataba Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, anticipando una definición perfecta.

Gol de Maxi Rodríguez a México Mundial 2006

En la antesala de su despedida del sábado, Rodríguez habló con un medio rosarino y, entre bromas, le dejó algunos mensajes a Juan Román Riquelme, que realiza su partido homenaje el domingo -con la presencia confirmada de Messi-, un día después de la celebración de la ‘Fiera’. Incluso, entre risas el ex futbolista de Newell’s dijo que el actual vicepresidente de Boca aprovechó para “agarrar de rebote” a varios invitados y hasta le “pidió” que colabore con el pago de los pasajes para los futbolistas que están invitados a ambos eventos.

También contó que invitó a Román a su despedida, pero que el ‘último 10′ se disculpó por no poder estar, ya que el mismo día es su cumpleaños número 45. Sin embargo, Rodríguez también le dio una entrevista a un medio radial local y la charla no pareció tener un tono tan amigable como la que brindó en la TV: “Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo, en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace...”, dijo en Zapping Sports de Radio 2.

