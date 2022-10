Luis Súarez no jugará en River: los impactantes números del delantero que viajará a otro destino y ya es un sueño imposible para el Millonario

Luis Suárez fue el deseo confeso de Marcelo Gallardo para suplir la partida de Julián Álvarez a Manchester City. River se ilusionó con su llegada. Creyó y tuvo fe, estuvo cerca. Pero la eliminación de este miércoles de la Copa Libertadores a manos de Vélez, polémica mediante, terminó siendo clave para que no se dé. Luis Suárez, uno de los delanteros con mayor jerarquía a nivel mundial, busca un club que le permita tener competencia fuerte antes del Mundial de Qatar. No podrá ser así en River, ya sin el foco en el torneo continental. Ovación Digital, medio uruguayo de renombre, confirmó este jueves, que Suárez no se pondrá la banda roja.

Hasta hace unos días el Pistolero se encontraba de vacaciones y analizando propuestas para decidir su futuro inmediato. Incluso se lo vio muy cerca de Lionel Messi en Ibiza, compartiendo jornadas de descanso y festejando el cumpleaños del rosarino. Su deseo inicial siempre fue permanecer en Europa, pero la posibilidad de participar de una competencia tan importante como la Copa Libertadores y, además, de ser titular indiscutido, sumado a que ningún grande del Viejo Continente lo fue a buscar hizo que River se posicione por delante de sus competidores.

No es un dato menor que el manager Enzo Francescoli, uruguayo como él y uno de los máximos ídolos millonarios, haya estado en permanente contacto y delante de la gestión para convencer a Lucho. Dicen, los cercanos al mundo River, que estuvo muy cerca y que el duelo de vuelta de la Libertadores ante Vélez era clave para que el Milllonario concrete (o no) ese sueño. Finalmente no será posible.

Luis Suárez finalizó su contrato con Atlético de Madrid el 30 de junio, desde cuando busca ofertas

Según el diario francés L’Equipe, el equipo argentino fue el único que le envió una oferta formal al delantero en el último tiempo, y tentadora, entre tantos que proclamaban interés por sumarlo. Atalanta y Aston Villa fueron dos de ellos, aunque ninguno de los dos tienen por delante competencias internacionales en la temporada venidera. Fiorentina, otro de los pretendientes que tenía, jugará la Conference League, un torneo con mucho menos nivel que la Champions. Y Suárez necesita rodaje para llegar bien al Mundial de Qatar 2022 con la selección de su país.

Luis Suárez se fue de Uruguay a Europa en 2006. El club neerlandés Groningen fue quien puso los ojos en él y, luego de haber disputado 35 partidos con la camiseta de Nacional de su país, lo compró por €800.000. En el Bolso anotó 12 goles y repartió cuatro asistencias. Además, llegó a jugar cuatro partidos en copas Libertadores, aunque no convirtió.

Los primeros pasos en Países Bajos

Llegó a Groningen con tan sólo 19 años. Logró asentarse en el equipo titular rápidamente y permaneció allí una temporada. En 37 encuentros convirtió 15 goles, dio siete asistencias y recibió nueve tarjetas amarillas , una de las pocas cosas por las que se le criticó (recibió tres tarjetas amarillas y una roja en sus primeras cinco presentaciones).

En la temporada 2007-08, Ajax lo contrató por €7.500.000 y, de esa manera, se convirtió en la venta más cara de la historia de Groningen (hoy se encuentra en el segundo lugar, sólo por detrás del traspaso de Marcus Berg a Hamburgo por €10.000.000 en 2009). Allí demostró que estaba para cosas grandes y que su paso por el Viejo Continente no sería breve.

En tres años y medio (159 partidos) superó la línea de los 100 tantos convertidos (111 en total), se convirtió en el sudamericano con más anotaciones e ingresó al Top 10 de los máximos goleadores de la historia del combinado de Ámsterdam.

En 2009-10 fue elegido como capitán de la institución ante la salida de Thomas Vermaelen.

Ganó la Copa de los Países Bajos 2009-10 y la Eredivisie 2010-11.

En cuanto a premios individuales, fue el máximo goleador de la Copa de los Países Bajos (8 goles), máximo goleador de la Eredivisie (35 goles) y fue elegido como futbolista del año en los Países Bajos, todo en 2010.

La llegada a la mejor liga del mundo

A pesar de haber sido elegido como el Mejor Goleador Mundial de Primera División por la IFFHS en 2010, Lucho tenía que mostrar su nivel en una de las cinco grandes ligas de Europa. A menudo, eso es lo que se le critica a los jugadores que tienen un gran rendimiento en ligas con menos competitividad. Hasta no dar el salto, sus logros a veces son minimizados. Por eso decidió irse a Inglaterra a compartir equipo con Steven Gerrard, Joe Cole, Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez y Fernando “El Niño” Torres.

Liverpool lo compró por €26.500.000 el 28 de enero de 2011 . De esa manera se convirtió en un fichaje récord de los reds pero por poco tiempo, ya que unas horas más tarde ficharían a Andy Carroll de Newcastle por 41 millones. Pasó a ser el jugador uruguayo más caro de la historia .

Allí disputó 133 partidos distribuidos en tres temporadas y media. Convirtió 82 goles y brindó 46 asistencias.

. Formó una dupla de ataque temible junto a Philippe Coutinho en 2013-14.

Es el jugador con mayor promedio de gol (0.62) entre los 50 máximos goleadores de la historia de Liverpool, por delante de futbolistas como Mohamed Salah (0.61), John Aldridge (0.61) y Fernando Torres (0.57), entre otros.

Ganó la EFL Cup en 2011-12.

En cuanto a premios individuales, fue parte del equipo ideal de la temporada de la Premier (2013 y 2014), ganó el premio a Jugador del Año de la Premier League (2014) y se llevó la Bota de Oro de la Premier League de ese mismo año (31 goles).

El arribo a Barcelona para conformar una de las mejores delanteras de la historia

A principios de la temporada 2014-15 Suárez se mudó a Barcelona para cumplir su sueño de jugar en un equipo español de primer nivel. Allí conformó una de las delanteras más temibles e importantes de la historia junto a Lionel Messi y Neymar Jr., con los que creó una gran amistad tanto dentro como fuera del campo de juego.

La MSN (así se la apodó, por las iniciales de los apellidos), uno de los mejores tridentes históricos Archivo

La transferencia se hizo por €81.720.000 con bonos incluidos

Se convirtió en el 17° uruguayo en jugar en el combinado catalán

Jugó 281 partidos, anotó 194 goles y repartió 113 asistencias

Es el tercer máximo goleador de la historia del club , sólo por detrás de Lionel Messi (672) y César Rodríguez (230)

Ganó cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes

En cuanto a premios y estadísticas individuales, fue parte del Equipo Ideal de la Champions 2014-15, ganó el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2015, la Bota de Oro de Europa e integró el once ideal de la FIFA en 2016.

Con 40 goles en 2015-16, fue el único jugador que logró arrebatarle el trofeo Pichichi de LaLiga a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mientras compartieron estadía en España.

Atlético de Madrid, su último equipo en el Viejo Continente

En septiembre de 2020, en un movimiento que sorprendió al planeta fútbol, el delantero abandonó el club culé para sumarse a Atlético de Madrid luego de que Ronald Koeman le comunicara que no lo tendría en cuenta en el club catalán. “El Barcelona necesitaban cambios, eso lo acepto, pero me molestaron las formas, siempre he tratado de estar a la altura del club, de dar lo mejor de mí”, aseguró en una entrevista con France Football luego de firmar con el Aleti. Y agregó: “Una de las motivaciones (por las que aceptó) era mostrar que todavía se puede contar conmigo. Es una cuestión de amor propio. Tras todos esos años pasados en el Barsa, quería demostrar que puedo ser útil al máximo nivel, en la élite española”.

La venta se concretó por nueve millones de euros y, otra vez, el uruguayo demostró estar a la altura de las circunstancias.