River quiere a Luis Suárez: el papel que juega Enzo Francescoli en la urgencia por conseguir un delantero

¿River quiere a Luis Suárez? Sí, River quiere a Luis Suárez. No es una fantasía. Es un deseo de larga data del manager Enzo Francescoli, quien siempre soñó con traer al delantero uruguayo al fútbol argentino y en los últimos días tuvo una comunicación en la que le manifestó a su compatriota charrúa el interés y le puso sobre la mesa la posibilidad de incorporarlo en el actual libro de pases. Debido a que el 30 de junio quedará libre de Atlético de Madrid tras dos temporadas, en Núñez consideran que es una de las mejores oportunidades del mercado, aunque saben todas las dificultades que tienen por delante para transformar el anhelo en una realidad.

Según pudo saber LA NACION, la propuesta de Francescoli a Suárez se dio dentro de una conversación en un marco informal, sin una oferta de por medio. No se habló de un posible contrato ni de números, pero River le abrió la puerta al atacante de 35 años para tener la continuidad que busca de cara al Mundial de Qatar 2022 con la selección uruguaya. Y el delantero no la cerró: agradeció el interés y evaluará todas las oportunidades que se le presenten, aunque su prioridad es continuar en el fútbol europeo. En caso de no conseguir una propuesta atractiva en el Viejo Continente, no descarta sentarse a hablar nuevamente con Enzo.

Luis Suárez se desvinculó del Atlético de Madrid tras dos temporadas AFP

“Sabemos que es muy, pero muy difícil”, reconoció una importante fuente de la CD millonaria, que confirmó el interés, pero también le puso un freno al impulso por tres temas cruciales: la brecha económica para competir con las ofertas que pueda tener en Europa, los deseos personales y familiares que hoy no apuntan a un regreso a Sudamérica y su situación física. Es que el futbolista acaba de realizarse un tratamiento higiénico preventivo ósteo articular, atravesó 10 días de inmovilidad y recién a partir de julio podrá entrenarse con normalidad.

Hace unas semanas, en una entrevista con la Cadena Ser de España, el propio Suárez confirmó diferentes contactos para saber su situación. “Europa es lo que más te llama. Te contactataron de Sudamérica, de equipos de Brasil, de Centroamérica, de México, después de la Argentina también hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad y mi cabeza están para el nivel competitivo. El nivel de Sudamérica es alto y ha crecido mucho, pero la cabeza la tengo acá”, declaró el uruguayo.

“No definí mi futuro. Hay muchas opciones, muchas propuestas. Me llaman y me escriben porque me manejo yo solo con mi abogado y mi gente. Tengo la suerte de tomar yo la decisión y de escuchar, escucho a todos, no le cierro la puerta a ninguno, pero llegado el momento que diga esto me está convenciendo por mí, por la competencia, por la familia, ahí tomaremos la decisión. Sinceramente no estoy pensando en el dinero. Estoy pensando a nivel deportivo, que es lo que más me interesa y es lo que quiero”, agregó Suárez.

Luis Suárez, entre la estirada de Barovero y Álvarez Balanta, define en la final Barcelona-River de 2015 Atsushi Tomura - Getty Images AsiaPac

Así, River sabe que la competencia es demasiado fuerte. Entre los clubes vinculados con el charrúa en el Viejo Continente aparecen Real Sociedad y Sevilla en España, Fiorentina en Italia y Besiktas y Fenerbahçe en Turquía. Pero, al mismo tiempo, también entienden que, al quedarse con el pase en su poder, hay una ventaja para poder hacer el intento. Es que después de desistir por Valentín Castellanos ante el pedido de New York City de entre 13 y 16 millones de dólares por su ficha, no ven con malos ojos la posibilidad de hacer un esfuerzo para afrontar un contrato alto si el uruguayo acepta abrir una negociación.

Por fuera de la figura de Suárez, aún se mantiene vivo el interés por el colombiano Miguel Borja; una vez que el 15 de junio termine la participación de Junior en el Torneo Apertura de Colombia, se buscará avanzar a fondo por él. Y, además, en Núñez creen que esta semana quedará resuelto el conflicto con Colón por Lucas Beltrán y el futbolista se sumaría al plantel de Marcelo Gallardo tras el clásico santafecino del fin de semana. ¿La condición? Le dejarían al Sabalero el 5% de una futura venta del atacante sin una fecha de vencimiento -estaba pautada para fines de 2023-. Son frentes abiertos para ir cubriendo el vacío que dejará la salida de Julián Álvarez.