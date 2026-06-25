Marruecos venció 4-2 a Haití, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Marruecos se impuso con autoridad en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 24 de junio de 2026 a las 19.00 en el Atlanta Stadium, Marruecos logró una victoria fundamental frente a Haití por 4-2, bajo el arbitraje de Danny Makkelie. El marcador se abrió de manera insólita a los 10 minutos con un gol en contra de Yassine Bounou, pero Marruecos reaccionó con contundencia.
El desarrollo del encuentro
Ambos equipos saltaron al campo con sistemas tácticos definidos: Marruecos presentó un esquema 4-2-3-1, mientras que Haití optó por un 4-4-1-1. Los goles fueron los siguientes:
- A los 39 minutos, Achraf Hakimi marcó el 1-1.
- A los 43 minutos, Wilson Isidor puso en ventaja a Haití tras asistencia de Jean-Kévin Duverne.
- A los 46 minutos, Ismael Saibari empató 2-2 tras asistencia de Achraf Hakimi.
- A los 78 minutos, Soufiane Rahimi anotó el 3-2 tras asistencia de Chadi Riad.
- A los 89 minutos, Gessime Yassine sentenció el 4-2 final tras asistencia de Soufiane Rahimi.
Dominio y ajustes tácticos
El dominio de Marruecos se reflejó en la estadística, donde alcanzaron un 69% de posesión frente al 31% de Haití. La superioridad ofensiva de Marruecos fue clara con 22 disparos totales y 11 a puerta, contra los 10 disparos y apenas 2 a puerta de su rival. Además, Marruecos generó 9 tiros de esquina, demostrando una insistencia constante en el área rival.
Disciplina y cierre
El tramo final del partido estuvo marcado por la desesperación de Haití, que vio cómo Johny Placide y Duckens Nazon fueron amonestados por protestar a los 78 y 79 minutos, respectivamente, mientras que Josué Casimir recibió otra tarjeta amarilla a los 92 por una falta. Los cambios tácticos realizados por el entrenador de Marruecos, como los ingresos de Soufiane Rahimi y Gessime Yassine, resultaron determinantes para desequilibrar el marcador y asegurar los tres puntos en esta jornada decisiva del torneo.
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