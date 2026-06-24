Así está la tabla de posiciones del grupo de Brasil, Marruecos y Escocia del Mundial 2026

El Grupo C del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se define este miércoles con tres seleccionados en puja por los dos boletos a 16avos de final -Brasil, Marruecos y Escocia- y otro que ya no quedó afuera de la pelea -Haití-, pero quiere despedirse a lo grande en su vuelta a las copas del Mundo.

Todos los partidos se pueden seguir en vivo por canchallena.com con estadísticas actualizadas al instante. Además, se puede consultar las tablas de posiciones y cómo está el cuadro minuto a minuto.

Hay dos partidos en simultáneo a las 19 (hora argentina): los brasileños enfrentan a los escoceses en el Hard Rock Stadium de Miami mientras que los marroquíes hacen lo propio con los haitianos en Atlanta.

El combinado dirigido por Carlo Ancelotti, con Neymar Jr. disponible por primera vez, va por su segunda victoria en el juego que arbitra el mexicano César Ramos y se transmite en vivo por TV a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Mi Telefé, DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 27 de marzo de 2011, en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra, Brasil se quedó con la victoria por 2 a 0 con un doblete de Neymar Jr. A lo largo de la historia de los Mundiales se cruzaron cuatro veces y en tres ganaron los sudamericanos (4 a 1 en España 1982, 1 a 0 en Italia 1990 y 2 a 1 en Francia 1998), mientras que en la restante, en Alemania 1974, igualaron 0 a 0.

La tabla de posiciones la lideran la Canarinha y los africanos con cuatro puntos cada uno producto de un triunfo y un empate en el partido entre sí. La salvedad entre ellos es que los sudamericanos se ubican primeros por tener mejor diferencia de goles (+3 contra +1). Ambos se están quedando con los dos boletos a la próxima etapa.

Los europeos, por su parte, marchan terceros con tres unidades y están accediendo como uno de los mejores terceros a 16avos de final. Los centroamericanos cedieron ante Marruecos y Brasil y ya no tienen chance alguna de avanzar porque aunque alcancen a Escocia porque perdieron el duelo entre sí y el sistema de desempate olímpico los ubicaría por debajo.

El equipo que obtenga el primer puesto en el Grupo C, enfrentará en 16avos al segundo del F -Países Bajos, Japón o Suecia) el lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. El que lo haga como escolta, chocará con el líder de esa misma zona también el 29 de junio pero en Monterrey.

Si el que termina tercero se clasifica como uno de los ocho mejores de esa posición, las opciones de rivales son varias y dependen de cómo se ubique en la tabla. Las alternativas son alguno de los líderes de los grupos E (Alemania); I (Francia o Noruega); y A (México).