Mundial Qatar 2022: los números de camiseta de la selección argentina

La selección argentina dio a conocer este martes, en la previa al último amistoso antes del Mundial Qatar 2022 frente a Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, los números de camiseta que utilizarán cada uno de sus 26 jugadores en la Copa del Mundo, cuyo debut será el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita por la primera fecha del grupo C.

La casaca con el dorsal 10 será de Lionel Messi, como desde Sudáfrica 2010. Ángel Di María llevará el 11 en su espalda, Leandro Paredes el 5, Rodrigo De Paul el 7, Paulo Dybala el 21, Lautaro Martínez el 22, Nicolás Otamendi el 19 y Julián Álvarez el 9. Entre los arqueros, el 1 lo tendrá Franco Armani; el 12 Gerónimo Rulli y Emiliano “Dibu” Martínez, que será el titular, portará el 23.

Los dorsales que usarán los jugadores de la Argentina en el Mundial

Franco Armani.

Juan Foyth.

Nicolás Tagliafico.

Gonzalo Montiel.

Leandro Paredes.

Germán Pezzella.

Rodrigo De Paul.

Marcos Acuña.

Julián Álvarez.

Lionel Messi.

Ángel Di María.

Gerónimo Rulli.

Cristian Romero.

Exequiel Palacios.

Nicolás González.

Joaquín Correa.

Alejandro “Papu” Gómez.

Guido Rodríguez.

Nicolás Otamendi.

Alexis Mac Allister.

Paulo Dybala.

Lautaro Martínez.

Emiliano “Dibu” Martínez.

Enzo Fernández.

Lisandro Martínez.

Nahuel Molina.

La lista de jugadores de la selección argentina y el número que utilizará cada jugador FIFA

El fixture de la selección argentina en Qatar 2022

El combinado de Lionel Scaloni se presentará por primera vez en la cita ecuménica el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita en el Lusail Stadium. Los siguientes rivales de la albiceleste serán México y Polonia. A la Tricolor conducida por el argentino Gerardo Martino la enfrentará el sábado 26 en el mismo recinto en el que afrontará el primer juego. Por último, el día 30 el rival será el elenco europeo de Robert Lewandowski en el 974. Todos los partidos se transmitirá en vivo por DSports, TV Pública y TyC Sports.

Zona C

Argentina vs. Arabia Saudita - Martes 22 de noviembre a las 7 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Argentina vs. México - Sábado 26 de noviembre a las 16 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Polonia vs. Argentina - Miércoles 30 de noviembre a las 16 (DSports, TV Pública y TyC Sports).

Si la Argentina logra el primero o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona, avanzará a octavos de final y se cruzará contra rivales del grupo D en el que están Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. Teniendo en cuenta si lidera o es escolta, tendrá diferentes fixture para llegar a la definición, siempre que triunfe y avance en cada cruce.

La selección argentina en la historia de los mundiales

La Argentina fue campeona del Mundial en dos ocasiones, como anfitriona en 1978 y en México 1986, por lo que no levanta el trofeo desde hace 36 años cuando Diego Armando Maradona la llevó a la gloria máxima en el Estadio Azteca. En la tabla histórica comparte el tercer lugar con Francia, último ganador de la Copa del Mundo en Rusia 2018, y Uruguay. Por encima de ellos hay tres selecciones: Brasil acumula cinco trofeos mientras que Alemania e Italia, cuatro cada uno.

El combinado albiceleste es uno de los que más segundos puestos tiene, con tres: Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. Solo Alemania perdió más definiciones: Inglaterra 1966, España 1982, México 1986 y Corea-Japón 2002.

La selección nacional no participó en cuatro Copas del Mundo, pero a solo una no fue por cuestiones deportivas: México 1970. Para esa edición, el país azteca le ganó la candidatura para ser sede 8por lo cual no entró directo) y la Argentina no clasificó.

Las otras tres ausencias fueron anteriores y por razones extradeportivas. A Francia 1938 el conjunto argentino no fue por el contexto bélico mundial mundial y tras perder la elección como anfitriona. En Brasil 1950, que significó el regreso de la cita ecuménica tras la Segunda Guerra Mundial, la albiceleste no estuvo por el éxodo de jugadores por la huelga de 1948 y el disenso político con el país organizador.

Por último, en Suiza 1954 no compitió por motivos políticos de la Asociación del Fútbol Argentino y el gobierno nacional de Juan Domingo Perón.

