Oscar Ruggeri vaticinó el partido del sábado contra México: “Si no corremos la vamos a pasar mal”

Por su experiencia como futbolista en la Copa del Mundo y también por su estilo directo y sin concesiones para expresar su punto de vista, Oscar Ruggeri es una voz más que autorizada para opinar sobre el presente de la selección nacional en el Mundial de Qatar.

Y este miércoles, desde su rol como comentarista en el programa 90 minutos de fútbol (ESPN), el exdefensor argentino campeón del mundo hizo un vaticinio sobre el próximo partido que jugará la Argentina contra México y argumentó por qué no le parece una buena idea realizar muchos cambios en el equipo. “Si no nos ponemos las pilas, la vamos a pasar mal”, anticipó.

El “Cabezón” Ruggeri intervino con vehemencia en el ciclo sobre fútbol que conduce Sebastián “Pollo” Vignuolo en el momento en que tanto el conductor como otros periodistas presentes hablaban de la posibilidad de que el director técnico de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, realice cambios para el partido del sábado contra el combinado azteca. Cabe recordar que la Argentina perdió en su debut contra Arabia Saudita y en su cita con México se juega básicamente la permanencia en el torneo.

Oscar Ruggeri se mostró en contra de que la selección realice varios cambios de futbolistas para el partido contra México del próximo sábado Captura ESPN

En el programa se mencionó la posibilidad de reemplazar a Cristian Cuti Romero, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, entre otros, para dar ingreso a otros miembros del plantel como Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. En total, en un gráfico que se puso en la pantalla, la producción de 90 minutos de fútbol puso en duda la presencia ante México de cinco hombres que fueron titulares contra Arabia Saudita.

Alarmado por la posibilidad de que se realicen esa cantidad de cambios Ruggeri explicó su punto de vista. “A mí no es que no me gusten los otros jugadores que están afuera, me encantan, son todos de selección”, arrancó con una aclaración el Cabezón, pero luego añadió: “Pero si esta selección nos trajo hasta acá jugando de una manera que nos ilusionó a todos, y nos encantaba, me parece una locura ahora decir que hay que hacer cambios porque no hay tiempo”.

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, en una imagen del partido del último martes, contra Arabia Saudita (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Poco después, y luego de defender su posición ante sus compañeros del ciclo, el exdefensor de Boca, River y la selección se refirió a los futbolistas que ingresarían: “¿Qué te van a dar? Posiblemente los nervios que traigan provoquen más nervios en el equipo. Para los que tienen que debutar no es un partido sencillo”.

Luego, Ruggeri insistió en que no se pueden sacar del segundo match futbolistas por su desempeño en un solo partido. “Muchachos, el otro día, por no decirte todos, el 90 por ciento (de los jugadores) estuvieron mal”. De inmediato, el ex DT de San Lorenzo, hizo una reflexión sobre el partido que se aproxima: “Si no corremos, si no nos metemos las pilas de que hay que correr cuando no tenemos la pelota y meter un poco más cuando no tenemos la pelota como nos metieron a nosotros en el primer partido la vamos a pasar mal. Pongas a quién pongas en el equipo”.

Luego, ante la sugerencia de Vignolo de que se pensaba en los cambios por la condición física de los jugadores y no porque la Argentina perdió el primer partido, Ruggeri reaccionó. “Me hacés reír”, le dijo al conductor, y un rato más tarde, exclamó: “Si ganábamos ¡qué vas a cambiar!”.

Mundial de Qatar: la selección argentina ya piensa en México, con quien jugará este sábado a las 16 h. Aníbal Greco - La Nación

Sobre el final, el campeón del mundo con la selección de Carlos Bilardo en México ‘86 se refirió al gráfico que había armado la producción del ciclo sobre los posibles cambios y se convirtió en abogado de su rubro, el de los defensores. “Cinco tipos (para los cambios), de los cuales tres son de la defensa... Dale, échenle la culpa a la defensa”, espetó, con una mezcla de furia y socarronería.

