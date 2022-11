La íntima producción de fotos de Rodrigo de Paul en la revista Rolling Stone

escuchar

En la cuenta regresiva hacia Qatar, Rodrigo de Paul abrió las puertas de su casa en Madrid y también de su intimidad a la edición argentina de Rolling Stone.

El mediocampista de la Selección es el personaje de tapa de la revista en su número de noviembre, a modo de anticipo del Mundial y habla de todo en una extensa entrevista de doce páginas: las altas expectativas de los argentinos para esta Copa del Mundo, su relación con Messi, los rumores en torno a su noviazgo con la cantante Tini, su infancia, aquel pase gol a Di María para definir la Copa América y los secretos detrás de la unión del grupo de jugadores que ya sueña con Qatar.

Rodrigo De Paul en la tapa de Rolling Stone (Foto: Facundo Pechervsky)

Mate en mano y acompañado por su amigo Pablo Hermo y su perro Rocky, De Paul recibió al periodista Alejandro Lingenti y al fotógrafo Facundo Pechervsky para responder de manera distendida sin esquivar ninguno de los temas por los que hoy se encuentra en el centro de la escena, y también de las ilusiones de los hinchas argentinos.

Rodrigo De Paul en la intimidad de su hogar (Foto: Facundo Pechervsky) PECHERVSKY

“La gente quiere que Argentina salga campeona del mundo, pero sobre todo tiene muchas ganas de que Leo gane esta Copa. Y no solo en Argentina pasa eso, también en otros lugares del mundo. Leo ya ha dejado un legado muy relevante en la selección, eso es lo más importante. Todo lo que ha generado para el fútbol argentino va a quedar para la historia, no necesita nada más para reafirmarlo. Pero nosotros tenemos que ayudar para que gane este mundial simplemente porque sería algo muy merecido. Es lo que deseamos todos a los que nos gusta el fútbol, ¿no?”, dijo De Paul en un tramo de la charla que, luego de más de una hora, culminaría con una sesión fotográfica de lo más relajada.

Al momento de referirse a su relación con Tini, el número 7 de la Selección no dudó confesar: “Tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos. Nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”.

Rodrigo De Paul: “La gente quiere que Argentina salga campeona del mundo, pero sobre todo tiene muchas ganas de que Leo (Messi) gane esta Copa" (Foto: Facundo Pechervsky) PECHERVSKY

En el número 296 de Rolling Stone argentina, el futbolista nacido en Sarandí se refirió también a los medios y a los rumores: “Al principio me costó entender cómo funciona todo porque yo vengo de otro palo, pero ya no me afecta demasiado. Tengo las cosas bastante claras. Sí me afectó cuando se puso mal Tini o sufrieron mi mamá y mis hermanos por alguna mentira que se dijo”.

Rodrigo De Paul: "Se dicen falsedades para generar escándalo. Tanto yo como mi familia tuvimos que entender esa lógica" (Foto: Facundo Pechervsky) PECHERVSKY

“Se dicen falsedades para generar escándalo. Tanto yo como mi familia tuvimos que entender esa lógica y hacer oídos sordos a las pavadas. Como yo controlo personalmente mis redes sociales, me contengo para no contestar y que se arme una bola de nieve. En el último año fueron muchas las burradas que dijeron sobre mí”, aseguró.

Rodrigo De Paul y su perro Rocky (Foto: Facundo Pechervsky) PECHERVSKY

Rodrigo De Paul se suma así a la exclusiva y reducida lista de futbolistas que han ilustrado la portada de Rolling Stone en los últimos 24 años: Diego Maradona (dos tapas y una edición especial), Lionel Messi, el tridente Batistuta-Caniggia-Verón (antes del mundial de Japón en 2002) y Juan Pablo Sorín (previa de Alemania 2006).

Podés leer la nota completa haciendo click acá.

