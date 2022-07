Morena Beltrán recordó el fuerte cruce con Riquelme: “No era para que me hiciera un silencio de 40 minutos”

Morena Beltrán, con tan solo 23 años, se convirtió en unas de las apariciones del periodismo deportivo más rutilantes de los últimos tiempos. En poco tiempo, la joven logró hacerse un nombre dentro de ESPN, señal en la que analiza y debate sobre los partidos de primera división. Sin embargo, en su corta carrera le tocó afrontar ciertas situaciones al aire, como la vez que Juan Román Riquelme cuestionó los términos “difíciles” que utilizaba para analizar el fútbol. Tras el cruce al aire, la periodista fue tendencia en Twitter y recibió críticas por parte de los usuarios. A varios meses de aquel incómodo momento, la comunicadora se refirió a las palabras que intercambió con el ídolo xeneize.

La periodista fue la invitada estelar en Todo Pasa (Urbana Play) en donde habló de las bondades y aspectos negativos de ser una figura pública en el canal más importante de deportes. Con 23 años, Morena Beltrán ascendió rápidamente en la señal y eso trajo consigo más responsabilidades, más exposición y algunos cruces con los protagonistas. “Aprender... aprendés siempre. Lo que pasa es que no quiero que sea una batalla perdida. Hay muchas cosas con las que uno se pregunta, ¿me subo a esta pelea o no me subo? Pasa cuando dicen que tu opinión es tendenciosa”, introdujo la comunicadora haciendo referencia a los viejos vicios que tienen los protagonistas de fútbol.

Morena Beltrán recordó el fuerte cruce con Riquelme en vivo

“Uno trata de elevar la vara de todo en el fútbol y hay veces que ni los propios protagonistas ayudan, ahí estoy al borde de rendirme”. Y ante la insistencia del conductor, Matías Martin, Morena Beltrán rememoró un viejo cruce con el ídolo de Boca. “Con Román (Riquelme) me pasó”, manifestó y agregó: “Lo que me duele es que ciertos protagonistas se jactan de que no se habla de fútbol en la tele y vos le hacés una pregunta de fútbol, y tampoco te contestan en buena ley”.

Además, la periodista se refirió al incómodo momento que le hizo vivir el exfutbolista: “Yo reconozco que en mi afán de querer argumentar mi posición, por ahí me extendí un poco en la pregunta, pero tampoco era para que me haga un silencio de 40 minutos liquidándome”.

Las críticas que recibió Morena Beltrán luego del cruce con Juan Román Riquelme

Tras explicar el incómodo momento que vivió al aire, Morena Beltrán reflexionó sobre los manejos de Juan Román Riquelme en sus apariciones públicas: “Por ahí, al fin y al cabo, él quizás no quiere debatir y simplemente le tenés que hacer una pregunta protocolar”.

Luego de la entrevista al máximo ídolo xeneize, la periodista recordó las críticas que recibió en las redes sociales: “Fui tendencia como 50 mil horas y lo único que decían era: ‘háganse cargo ustedes que la subieron a un pedestal’ y a los diez minutos jugaba otro equipo y no quería tuitear”.

Por último, Morena Beltrán reflexionó sobre aquella experiencia en su carrera periodística: “Después me dije ‘es mi manera de ser, es mi manera de comunicar, le puede gustar a alguno, no le puede gustar a otro’; yo lo que voy a intentar siempre es hacer mejor lo que hago. A los tres días Boca salió campeón contra Tigre e hice el táctico que hago siempre más allá de que vengas y me digas que uso palabras difíciles y más allá que me digas que el interno por izquierda es diez”