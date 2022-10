Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este martes 18 de octubre

escuchar

A partir de las 16:30, por la 26ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Colón (SF) recibirá este martes 18 de octubre en el estadio Brigadier General Estanislao López, en Santa Fe, a Defensa y Justicia. El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos. El partido lo transmite TNT Sports. El Sabalero viene de caer 0-2 ante Racing Club en su cancha, y no tiene posibilidades de acceder a ninguna copa internacional.

Por su parte, El Halcón de Varela derrotó la fecha pasada 2-0 a Unión (SF), y se encuentra muy cerca de acceder a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Para eso, debe sumar al menos un empate ya que, entre otros equipos, lo acechan Atlético Tucumán y Estudiantes (LP). Luego, a partir de las 19, Racing Club visita a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el sur del conurbano bonaerense. El juez principal del partido será Darío Herrera. El partido lo televisa ESPN Premium.

La Academia es uno de los grandes aspirantes al título: ganó seis de sus últimos siete partidos, y de llevarse un triunfo de La Fortaleza, será el único puntero del campeonato, al menos, hasta que mañana Boca Juniors se enfrente a Gimnasia (LP). En tanto, el conjunto granate cierra uno de las peores temporadas de sus últimos años en Primera División: en la clasificación, se ubica anteúltimo, mientras que en la tabla anual, está posicionado en el último lugar.

En el último turno, a las 21:30, Central Córdoba (Sde) y Tigre se enfrentan en el estadio Único Madre de Ciudades. El arbitraje estará a cargo de Fernando Rapallini, mientras que la televisación será de ESPN Premium. El equipo dirigido por Abel Balbo perdió el último viernes 2-0 frente a Arsenal en El Viaducto.

Mateo Retegui, delantero de Tigre y único goleador del campeonato Twitter @catigreoficial

No obstante, logró el objetivo de permanecer en la categoría. Mientras tanto, El Matador derrotó el jueves pasado a Newell’s Old Boys por 2-0, triunfo que le permitió consolidarse en la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2023. Todavía no tiene asegurada su participación en dicha competencia.

El entrenador Diego Martínez se enfrentaría al Ferroviario con Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Brian Leizza, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Sebastián Prédiger; Lucas Menossi, Facundo Colidio, Alexis Castro; Mateo Retegui, Blas Armoa.

A la misma hora, Huracán y Platense se miden en el Palacio Tomás A. Ducó, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TNT Sports. El Globo aún tiene chances matemáticas de ser el próximo campeón. Para ello, debe ganar este y el próximo partido, y esperar una serie de resultados favorables. En cualquier caso, está prácticamente asegurada su participación la próxima temporada en un torneo internacional.

Huracán y Platense juegan el clásico en el Palacio Ducó Fotobaires

Con respecto al Calamar, ya consumó su objetivo de mantenerse en la Liga Profesional el año próximo, aunque lleva siete partidos sin conocer la victoria. La fecha pasada, cayó 2-1 contra River Plate en el estadio Monumental. El director técnico Omar De Felippe pararía a Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ramiro González, Gastón Suso, Ayrton Costa; Carlo Lattanzio, Franco Baldassarra, Iván Gómez, Juan Cruz Esquivel, Vicente Taborda; Jorge Benítez.

La agenda del fútbol en la TV el domingo 16 de octubre

Liga Profesional de Fútbol (LPF)

16:30 Colón vs Defensa y Justicia (TNT Sports)

19 Lanús vs Racing Club (ESPN Premium)

21:30 Central Córdoba vs Tigre (ESPN Premium)

21:30 Huracán vs Platense (TNT Sports)

Liga de España

14 Sevilla vs Valencia (ESPN 2)

15Getafe vs Athletic Bilbao (Star+)

16 Atlético Madrid vs Rayo Vallecano (DirecTV Sports)

Premier League

15:30 Brighton vs Nottingham Forrest (ESPN 3)

16 Crystal Palace vs Wolverhampton (Star+)

Copa de Italia

13 Genoa vs SPAL (Star+)

16 Torino vs Cittadella (Star+)

Copa de Alemania

13 Stuttgarter Kickers vs Eintracht Frankfurt (Star+)

13 RB Leipzig vs Hamburgo (Star+)

15:45 Eintracht Braunschweig vs Wolfsburgo

15:45 Hoffenheim vs Schalke 04 (Star+)

15:45 Darmstadt 98 vs. Borussia Monchengladbach

Brasileirao

19:00 Brasileirao – Serie B – Cruzeiro vs. Guarani (Star+)

