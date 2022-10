El día en el que Alina Moine anticipó la partida de Marcelo Gallardo de River

escuchar

Los corazones millonarios se paralizaron en el mediodía del jueves cuando, en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo le puso fin a uno de los ciclos más exitosos de la historia de River. Más allá de la sorpresa que impactó a los fanáticos, hace dos meses Alina Moine había anticipado el posible alejamiento del entrenador de la institución.

“Le quiero decir gracias a las personas que me acompañaron durante estos ocho años. Ha sido una historia hermosísima”, señaló Gallardo en una conferencia muy emotiva. “Quiero agradecerle al hincha, que desde que asumí en 2014, cada homenaje que me hicieron al entrar a un campo de juego será un recuerdo imborrable para mí”, agregó y, para confirmar una noticia increíble para los millonarios, insistió: “El domingo va a ser mi último partido en el Monumental”.

Luego del inesperado anuncio, la periodista de ESPN fue tendencia en las redes sociales por los indicios que dio hace unos meses atrás. Moine y Gallardo se vieron inmersos en fuertes rumores de una supuesta relación amorosa, aunque ambos se encargaron de desmentirlos una y otra vez. Sin embargo, los dos protagonistas afirmaron en reiteradas ocasiones que mantienen una relación profesión muy cordial.

El día en el que Alina Moine anticipó la partida de Marcelo Gallardo

En este sentido, la conductora de TV se posicionó como una de las periodistas mejor informadas del mundo River y, sobre todo, sobre el día a día del entrenador. Hace dos meses, durante la transmisión de su programa matutino SportCenter, Alina Moine entabló un debate con Damián Manusovich sobre las posibilidades de renovación del “Muñeco” y ella comenzó: “A Gallardo se le termina el contrato a fin de año, eso es una realidad”.

En la contracara, el exlateral de San Lorenzo de Almagro insistió: “Gallardo está armando el River de la Copa Libertadores del año que viene. Tuvo muchas incorporaciones en este mercado de pases y en el anterior. Está armando el River del futuro”.

Alina Moine y Marcelo Gallardo aseguraron tener una relación profesional muy buena

No obstante, firme con su postura, Moine sentenció: “Le doy un 0,01% de posibilidades de renovar contrato por tres años”. Y siguió: “Vos no te hacés ese planteo, pero quedate tranquilo que Francescoli sí se lo plantea, porque es lo que corresponde”.

Asimismo, la conductora explicó el origen de su seguridad y señaló: “Acá me baso en los discursos de Gallardo, es lo último que me imagino. Son ocho años, es muchísimo. Una renovación año a año, como siempre, ya será algo muy personal. Yo no me imagino a un Gallardo firmando por tres años de ninguna manera”.

Además, repasó las últimas renovaciones del entrenador más ganador en la historia de River y enumeró: “Los últimos contratos de él tuvieron una duración de un año, y siempre se trajeron refuerzos con proyección, muchos jugadores en los cuales Gallardo proyectaba el futuro”.

Marcelo Gallardo se despidió de River como el técnico más ganador en la historia del club Nicolas Aboaf

“Pensando en lo positivo para el hincha de River y para la dirigencia, se puede hablar de este tiempo largo que va a haber por el parate del Mundial. Es un año excepcional, que se termina temprano, a fines de octubre”, desarrolló y determinó: “Tenés un receso muy largo y una pretemporada muy distinta. Esto puede llegar a ser positivo para River, que no sea todo tan inmediato”.

El debate televisivo pasó desapercibido hace dos meses aunque, ante el anuncio de este jueves que realizó Marcelo Gallardo, los usuarios de las redes sociales se encargaron de viralizar el video. De esta manera, el entrenador se despidió de la institución con un palmarés de 14 títulos como DT, entre ellos la histórica obtención de la Copa Libertados 2018 frente a Boca en Madrid.

LA NACION