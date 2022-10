La contundente reflexión de Sebastián Vignolo sobre el ciclo de Marcelo Gallardo en River

escuchar

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, realizó este jueves al mediodía en su programa una contundente reflexión acerca del ciclo Gallardo en River Plate, luego de que el entrenador anunciara a través de una conferencia de prensa que no seguirá al frente del primer equipo a partir del año que viene.

Con la noticia en caliente, El Pollo reflexionó sobre el paso de Marcelo Gallardo por el banco de suplentes del club de Núñez, y aseguró que “no se va un técnico más de la historia de River”. A la vez, aclaró que no tiene intenciones de entrar en comparaciones, pero resaltó que El Muñeco le dio a la institución “algo que no tenía” en el plano internacional.

Luego, profundizó sobre la importancia de Napoleón para el conjunto de La Banda en ese aspecto en particular. “Por supuesto (que River) tiene una historia escrita desde hace muchísimo tiempo, que ya era grande cuando llegó Gallardo. (...) Era un equipo ganador, competitivo, con muchos títulos nacionales, locales, pero le faltaba tener mayor presencia en torneos como la libertadores, la intercontinental. Esa Libertadores que ganó contra Boca, fue igual o más que la intercontinental”, dijo.

Por otra parte, el relator indicó que Gallardo funcionaba como una suerte de “escudo protector” para River, sobre todo, en los malos momentos. Además, consideró que, desde que es técnico del Millonario, en cada final de temporada siempre fue “el mejor refuerzo que tenía” el club.

Asimismo, destacó “el impacto” que genera la noticia de la finalización de la Era Gallardo en River, y opinó que “el vacío que dejan técnicos de este calibre, es difícil de llenar, por lo menos en lo inmediato”. “Por supuesto que la vida continúa y la historia de estos clubes sigue, y que seguirá haciéndose camino. (Pero) es una noticia fuerte, dura, difícil de digerir en lo inmediato”, reforzó.

A su vez, recordó que Gallardo recibió ofertas de clubes como el F.C. Barcelona mientras era técnico de River, y que se trata de un técnico “codiciado, buscado”, pero que “no se va porque lo buscan”. En esa línea, explicó que El Muñeco “no era eterno, no iba a dirigir 20 años en la Primera de River”.

Marcelo Gallardo anuncia su alejamiento del club Camila Godoy - Télam

En tanto, el animador se puso en el lugar de los hinchas de River, y la tristeza que deben sentir en estos momentos: ”Ni siquiera nombrándole a (Pep) Guardiola lo tranquilizás. El hincha de River quiere a Gallardo, como el de Boca quería a (Carlos) Bianchi, como los técnicos preponderantes en la historia de los clubes que los marcaban a fuego”.

Por último, desestimó las subestimaciones que se hacen a veces sobre el trabajo de los entrenadores, y puso al DT de 46 años como ejemplo. “Gallardo también jugaba. Con Gallardo, River jugaba con 12. Y me van a decir que perdió. No es el mejor momento de gallardo en River; es más, fue el año mas difícil. Ahora, no se va perdedor. Gallardo, en River, ya ganó”.

