La bronca de Oscar Ruggeri tras los incidentes en Gimnasia-Boca: “La policía no está preparada”

Los coletazos de la suspensión abrupta del partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca aún continúan. Dicho encuentro, perteneciente a la vigésima tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LFP), se suspendió a los 9 minutos del primer tiempo cuando ambos conjuntos igualaban 0-0 y el gas lacrimógeno, lanzado por la policía bonaerense en las periferias del estadio, invadió el campo de juego.

Este viernes, el programa F90, que se emite por la señal deportiva ESPN, ahondó en el tema en el inicio de su grilla y, mediante la conducción de Sebastián Vignolo, los panelistas empezaron a opinar sobre la represión policial, que dejó un muerto.

El presentador televisivo, al abrir el juego, se encontró con la contundencia del exjugador Oscar Ruggeri, quien, en primer lugar, cargó contra el accionar policial y después enfocó su mirada en una cuestión estructural: sugirió que en encuentros de semejante envergadura, el equipo platense sea local en el Estadio Único de La Plata, donde podría reunir más aforo, y no en el Juan Carmelo Zerillo, ubicado en El Bosque, de menores dimensiones.

“En estos espectáculos la policía no está preparada y algunos hinchas, también, se portan mal. Cuando llegan partidos de estas características, la gente quiere ir y uno se pregunta: ¿para qué hicieron semejante estadio en La Plata?”, destacó Ruggeri, campeón del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de México 86. Cabe destacar que el llamado Estadio Único tiene capacidad para 53 mil espectadores.

Las declaraciones de Óscar Ruggeri sobre los incidentes en La Plata

Con sus lineamientos, Ruggeri chocó en más de una ocasión con sus compañeros por su manera de pensar y objetó: “Es que ustedes piensan todo en lo deportivo, que jugaron en El Bosque porque es una cancha más chiquita y pueden presionar más rápido”.

“Ahora, ¿esto no lo podés preparar antes? Sabés que va a pasar, tenés tremendo estadio en La Plata para un partido así, ponele que vendías 30 mil entradas y lo llevan a una cancha más chiquita”, sintetizó, con cierto enfado por la decisión dirigencial.

Por último, visiblemente ofuscado por este triste momento que atraviesa el fútbol argentino y que cobró una víctima fatal en el partido entre el Lobo y el Xeneize, Ruggeri profundizó su mirada. “Los que tenían entrada, ¿por qué no entraron? La policía no está preparada, los ves con las escopetas y las balas de gomas que tiran. Algunos son pibes y les deben decir: ‘Vení, ponete ahí'. No los educan”, arremetió.

Al continuar con el ida y vuelta, Vignolo decidió darle un cierre a la conversación y dialogar con los protagonistas de una noche para el olvido en la ciudad de La Plata. En términos netamente futbolísticos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) baraja oficializar la reanudación del cotejo para el miércoles 19 de este mes, aún con estadio a designar y desde la dirigencia del Lobo buscarán que su público esté presente y no sea a puertas cerradas.

