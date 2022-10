La incómoda pregunta de Oscar Ruggeri que hizo reflexionar a Martín Palermo

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, le hizo este lunes por la noche una pregunta a Martín Palermo que hizo reflexionar al exdelantero de Boca Juniors. El Titán, que actualmente se encuentra sin club, dirigió Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española, Curicó Unido, Pachuca y Aldosivi.

En esa línea, Ruggeri le consultó a Palermo por su recorrido como director técnico, que comenzó en 2012: “¿Por qué crees que los equipos importantes no te llaman cuando se quedan sin entrenador, y no tenés esa posibilidad de agarrar un equipo con un plantel que puedas hacer otra cosa de lo que dirigiste hasta ahora?”.

Reflexivo, el ex centro atacante respondió: “No sé, capaz que esto de estar tan identificado con Boca me lleve a que se me de esa oportunidad como para decir, más allá de que esté identificado con Boca, yo puedo dirigir otros equipos importantes de nuestro país. Es la realidad. Yo no puedo estar supeditado mi trabajo a que Boca sea mi objetivo. ¿Será en algún momento? Sí. Hoy, tengo que respetar que hay un entrenador. Obviamente que quiero estar en ese lugar que ellos les tocó estar. ¿Cuando? No sé”.

Luego, el conductor Mariano Closs profundizó con Palermo en su vínculo con Riquelme: “¿La charla que tuviste con Román por (Nicolás) Valentini, rompió un poco la barrera?”. “Sí, porque a veces uno tiene que romper con esto por la necesidad de poder conseguir jugadores que nos iban a ser útiles, y que quizás no iban a tener lugar en Boca. ¿Por qué no hablar directamente y decirle: ¿yo necesito esto? Obviamente, priorizando necesidades mías, por conveniencia, y saber que hay chicos en el club que se les puede dar lugar a jugar”.

Martín Palermo y Juan Román Riquelme

En ese momento, Closs le remarcó a Palermo que “fue un buen primer paso” para la convivencia con Riquelme, a lo que El Titán replicó: “Con Román, siempre está la posibilidad de llamar y conversar. De ahí a que yo me junte a comer los asados con sus amigos, no”.

Después, el histórico nueve explicó cómo era su relación con El Último Diez: “Convivíamos porque había una prioridad por encima de todo que era Boca. Y adentro de la cancha, éramos inteligentes, de saber que, por la importancia de cada uno, priorizábamos el bien del equipo y ganar, porque perder iba a ser para nosotros convivir bajo una necesidad de que si el equipo no gana es porque están peleados”.

En esa línea, el animador señaló que, con el antecedente de su contacto por Valentini, Riquelme podría contratar a Palermo como entrenador durante su gestión. “Debería ser así”, acotó Ruggeri. Por último, Ruggeri le preguntó a Palermo si se siente “preparado” para dirigir un equipo grande, y precisó que debería estar “en un listado de dos o tres entrenadores” de la dirigencia del club xeneize para cuando busquen un director técnico. Contundente, el atacante contestó que sí, y reiteró su deseo de no ser “encasillado” únicamente como posible entrenador de Boca.

