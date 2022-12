“¿Qué mirás, bobo?”: quién es el futbolista al que Lionel Messi le pidió que se vaya

escuchar

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”. Con esta frase, Lionel Messi protagonizó una curiosa escena frente a las cámaras de televisión tras el partido de la selección argentina contra Países Bajos. Inmediatamente, los dichos del futbolista se replicaron en las redes sociales y todos los usuarios comenzaron a preguntarse para quién era dirigido el comentario. A los pocos minutos, y según los testigos de la situación que se vivió en el estadio Lusail, trascendió el nombre del destinatario: Wout Weghorst.

Se trata del delantero holandés que entró en el segundo tiempo del partido y marcó los dos goles de su equipo. Weghorst comenzó su carrera deportiva en clubes menores de su país, Emmen, en 2012, Heracles Almeno en 2013 y Az Alkmaar, desde el 2016 al 2018. Tras una trayectoria cauta, ingresó a la Bundesliga alemana y se oficializó su fichaje por el VfL Wolfsburgo.

Wout Weghorst ingresó en el complemento y le complicó el panorama a la selección argentina con dos goles AFP

En enero del 2022, fue traspasado al Burnley, de la Premier League, pero no tuvo un buen desempeño y en julio fue cedido al Besiktas turco. Inesperadamente, pese a los pronósticos y los resultados que tuvo en los partidos que disputó en el último tiempo, el director técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal, le dio una oportunidad para participar del Mundial Qatar 2022.

Si bien su incorporación tomó por sorpresa a los medios holandeses, el deportista de 30 años brilló en los minutos que jugó y casi se convierte en héroe nacional al marcar los dos goles que igualaron el partido contra la Argentina, con el objetivo de pasar a semifinales. Sin embargo, el plantel de Lionel Scaloni se repuso y finalmente triunfó en los penales.

El detrás de escena del “¿qué mirás, bobo?” de Lionel Messi

Pasados los festejos de los jugadores y el cuerpo técnico, el periodista español Ricardo Inclán, de la Cadena Cope, reveló que Messi reaccionó con un fuerte enojo y gritó una serie de insultos cuando Weghorst se le acercó para pedirle intercambiar la camiseta. En ese instante, las cámaras de TyC Sports captaron la expresión del Diez que se volvió viral.

Fue el notero de TyC Sports, Gastón Edul, quien intentó dialogar con el padre de Thiago, Ciro y Mateo. ”¿Quedaste un poco caliente por el final?”, le preguntó, pero el astro parecía seguir con bronca. “¿Qué mirás, bobo?”, sostuvo mientras miraba a un punto fijo.

La picante frase de Lionel Messi tras el triunfo contra Paises Bajos

Luego de este intercambio de palabras, y sin ningún tipo de filtros, se refirió al estilo de juego del entrenador holandés y realizó un contundente descargo. “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos, te complican de esa manera”, relató.

Por otro lado, hizo hincapié en el arbitraje de Mateu Lahoz, que también causó polémica en las redes sociales por la cantidad de faltas que contabilizó, y se sinceró al respecto.

“Del arbitraje mucho no se puede hablar porque te sancionan y no podés ser sincero. La FIFA tendría que rever estos casos, un árbitro de esta altura no puede dirigir este partido de cuartos de final. Por culpa de él terminamos en prórroga, todas las chiquitas para ellos y siempre te jugaba en contra con algunos detalles para inclinar la cancha”, aseveró.

LA NACION