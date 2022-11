El gesto de vulnerabilidad que Piqué habría tenido con Shakira por la custodia de sus hijos: “Lloró en su hombro”

escuchar

Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo por la custodia de sus hijos, luego de varios meses de negociaciones. El futbolista accedió a que su expareja se mudara con Milan y Sasha a Miami, aunque no fue nada sencillo. Nuevos reportes indicaron que el español se mostró frustrado en las 12 horas que estuvo frente a la colombiana mientras intentaban alcanzar una conclusión. Además, se habría dejado ver vulnerable al grado de llorar en el hombro de la mamá de sus hijos.

A dos semanas de que los famosos anunciaron el arreglo, una supuesta fuente cercana al exjugador del FC Barcelona reveló que el ambiente se tornó tenso. Fue el pasado 7 de noviembre cuando se reunieron en la mansión que compartían como familia en Barcelona, de acuerdo con información del medio Univision.

Shakira ya lo esperaba junto a su abogada Pilar Mañé, en tanto que Gerard llegó acompañado de su representante legal Ramón Tamborero. Al parecer, arribó muy “tocado anímicamente y agotado”, ya que pretendía lograr que sus hijos se mudaran a Estados Unidos recién en 2024 y no a inicios de 2023 como se determinó.

Shakira fue “distante” durante la negociación con Piqué, según la fuente Archivo

La fuente brindó varios detalles al portal Look que evidenciaron que la negociación fue compleja. No obstante, la intérprete de “Te felicito” nunca se derrumbó y se mantuvo fría en todo momento. El caso de Piqué no habría sido el mismo, porque al parecer perdió la calma por algunos instantes y tuvo que salir a tomar aire a la terraza: “Hubo reproches, incomprensión, posiciones encontradas, ‘pero ni una sola palabra malsonante ni más alta que la otra. Fue todo muy civilizado dentro de lo difícil y dura que era la negociación’”, señaló la persona al medio.

La larga jornada de charlas puso al exfutbolista con una actitud más “inestable”, mientras que la barranquillera se impacientaba por no llegar a un pacto. El ahora novio de Clara Chía salió a relajarse un poco y cuando regresó a la reunión entró “cabizbajo y reflexivo”, según estos reportes.

“Se fue con Shakira a la cocina, dejando a los abogados en el comedor. En ese exacto momento, Piqué se derrumbó”, relató la fuente de Look. “A solas con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió a llorar”, mencionó el medio.

El exdefensa del Barça lloró desconsoladamente al pensar que tendría lejos a sus hijos la mayor parte del tiempo. “La artista terminó consolándolo, durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo”, reiteró la persona.

Shakira se mudará con sus hijos a Miami G3/The Grosby Group

El acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué sobre la custodia de sus hijos

Siempre que lo desee, Piqué podrá visitar a Milan y Sasha en el sur de Florida. Allí los niños vivirán en la mansión que su madre tiene desde 2001. Podrá estar con ellos de tiempo completo al menos diez días por mes. También pasarán las fiestas navideñas en Barcelona con él.

El medio Look recalcó que el culé ya busca una vivienda para comprar en Miami, de esta manera podrá estar cómodo mientras visita a sus niños. Su plan es encontrar una residencia que tenga las habitaciones suficientes para los menores y las comodidades a las que están acostumbrados.

“Shakira dispone de una fabulosa mansión y su orgullo le dice que él no va a ser menos. Quiere lo mejor para sus hijos y si en casa de la madre tienen piscina, caballos y cancha de tenis, la suya también, y si hace falta, hasta un campo de fútbol”, agregó la fuente al medio citado.

