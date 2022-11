Wanda Nara festejó que fue sobreseída en una causa iniciada por una exempleada

escuchar

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen razones para festejar. La justicia determinó que ambos son inocentes -o dicho técnicamente, no tienen culpa- en la causa que los señaló como responsables del delito de “trata de personas” y “reducción a la servidumbre”. María Carmen Cisnero Reboledo, exempleada de la empresaria y el futbolista, los denunció meses atrás por incumplir con el contrato laboral acordado.

Ante la gratificante noticia, Nara compartió en su cuenta de Twitter el fallo judicial y lo acompañó de un texto en dedicatoria, no solo a María Carmen, sino también a la prensa en general. “El fiscal y el juez determinaron que no hay delito ni existió ninguna de todas las acusaciones que tan libremente nos adjudicaron”, dijo.

Wanda Nara celebró el fallo de la Justicia (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Espero que la prensa dedique la misma cantidad de horas para hablar de este sobreseimiento. Como le dedicaron a tanta mentira. Gracias”, añadió Wanda Nara con un claro mensaje a los medios que se hicieron eco de la versión de su exempleada. Sin embargo, solo rompió el silencio para eso y desde las islas Maldivas y junto a Icardi decidió no pronunciarse al respecto del nuevo vínculo entre ambos, algo que sin dudas dejó abierto los rumores de reconciliación.

Cabe recordar que María Carmen acusó a sus empleadores en agosto pasado desde la vivienda del entonces matrimonio en Italia y en medio de los rumores de separación entre el jugador del Paris Saint Germain y Nara. Dentro de la misma denuncia también aparece el nombre de Nora Colosimo, madre de la mediática, como “testigo y cómplice de los supuestos maltratos”.

Tuit de Wanda Nara sobre la causa, que llegó a su fin (Fuente: Twitter/@wanditanara)

“Ya hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’. Pero se va para Francia y no me la trae”, fue el testimonio de María Carmen cuatro meses atrás, en donde también señaló que Nara e Icardi poseían su pasaporte y el permiso de residencia bajo su custodia, por lo que al momento de darse a conocer la noticia, la mediática le reembolsó el dinero adeudado y le pagó un pasaje de retorno a Argentina.

Fallo judicial (Fuente: Twitter)/@wanditanara)

Desde ese instante, Wanda Nara contrató al abogado Yamil Castro como su defensa, en donde alegó que solo se trataba de un “reclamo laboral”. Por su parte, María Carmen lo hizo con Alejandro Cipolla, quien presentó la denuncia en la Cámara de apelaciones en lo criminal y correccional federal.

En tanto, la demanda advertía: “Que venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”. Algo que quedó sin efecto tras la investigación del juez.

Wanda Nara e Icardi en las islas Maldivas

Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi no han dado a conocer su actual situación amorosa, todo parece que se encamina a una nueva reconciliación. La empresaria evitó referirse a su romance con el futbolista del PSG, pero sí aclaró: “Yo siempre voy a tener buena onda con Mauro. Nunca hablé mal de él”. Al mismo tiempo sentenció que aún no hay un retorno a la pareja, pero que su vínculo es estrecho debido a sus hijas, Francesca e Isabella.

LA NACION