Se fue a China por 42 millones de euros, no pudo dormir por una lesión y ahora hace rap cristiano

El mercado de pases del invierno boreal 2016 quedó marcado por el desembarco de los capitales chinos en el fútbol europeo. La Superliga invirtió al por mayor y no se fijó en gastos. Oscar dejó Chelsea por 61 millones de euros; Hulk se fue de Rusia, por 55; Alex Teixeira prefirió Jiangsu en lugar del Shakhtar, por 50. La lista de contrataciones top también incluyó a Jackson Martínez, Gervinho, Paulinho, Fredy Guarín, Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi o Demba Ba. Algunos permanecieron, otros prefirieron regresar a ligas competitivas y estuvieron quienes le pusieron punto final a su carrera.

El caso Jackson Martínez: goles, dinero y adiós

Jackson Martínez nació en Quibdó, Colombia, el 3 de octubre de 1986. Tras un inicio prometedor en Independiente Medellín, saltó a Jaguares de Chiapas, en México. Y sus gritos llamaron la atención de Europa. Primero fue Porto, donde marcó 92 tantos en tres temporadas; después se fue a Atlético Madrid, donde duró poco y nada: con tres goles en 22 partidos, prefirió seguir su camino a China. En 2016 fue transferido al Guangzhou Evergrande, de China a cambio de 42 millones de euros, algo que le permitió integrar el Top 5 de las ventas de jugadores colombianos más costosas de la historia.

Internacional con su selección, participó del Mundial 2014 disputado en Brasil, donde jugó tres partidos y anotó dos goles ante Japón, por la última fecha de la fase de grupos.

Pero no todo salió como pensaba. En China, apenas pudo jugar 16 partidos, donde anotó cuatro goles y, luego de 18 meses, rescindió contrato de común acuerdo para partir en condición de libre l Portimonense de Portugal. Allí, jugó 52 partidos y convirtió 11 goles hasta su retiro en 2020. Pero La Pantera no dejó el fútbol por edad, nivel o cansancio, sino debido a una fuerte lesión en el tobillo que comenzó en noviembre de 2015 con la camiseta de su selección.

Jackson Martinez con la selección colombiana Reuters

En ese momento, todavía pertenecía a Atlético de Madrid y, al nunca recuperarse, acusó que los médicos del club no le dieron la atención adecuada, por lo que la lesión fue empeorando con el correr de los años. En una entrevista concedida al diario luso Récord en 2019, previo a su retiro, compartió el sufrimiento que afrontaba a la hora de jugar: “Lo más fácil sería dejarlo. Es una lucha diaria. Este calvario no me deja dormir. Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie. Después de unos minutos se me pasa y me vuelvo a dormir”.

Sus problemas físicos lo llevaron a aferrarse a la fe. En septiembre de 2018, inició su carrera musical con el lanzamiento de un disco llamado “No temeré”, que incluyó siete temas de contenido religioso en los que repasó el padecimiento que sufrido en los últimos años.

Desde entonces, el fútbol salió de plano y siguió con su pasión por la música. A principios de mayo, presentó su nuevo álbum titulado “No hay duda”, que contiene nueve canciones, todas referidas a Dios y a la biblia. Junto al lanzamiento, su equipo de prensa publicó un comunicado donde explica de qué se trata la canción que da nombre al disco: “Narra cómo las banalidades del mundo y los placeres, distraen el propósito que cada ser humano tiene de la mano de Dios y cómo, por llevar el día a día mundano, se desperdicia la oportunidad de encontrar la felicidad y la plenitud en el creador”.

El álbum está disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 11 de mayo. El ex delantero cafetero planea dar una gira por Estados Unidos para presentarlo.