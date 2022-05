Uno por partido: el promedio con el que Jonathan Calleri es el goleador del Brasileirao

Brasil disfruta de jugadores argentinos mucho más que la Argentina de los brasileños. Andrés D’Alessandro, Lucas Pratto, Juan Pablo Sorín, Walter Montillo, Maximiliano Biancucchi, Carlos Tévez, Darío Conca y Hernán Barcos son algunos los nombres del pasado reciente que dejaron su huella en el vecino país. Estos días se impone el de Jonathan Calleri, quien es el goleador del Brasileirao con seis tantos en igual cantidad de partidos para el San Pablo, con un promedio de uno por cotejo. Juega y convierte. Cuenta goles por partidos.

Con esa marca, el atacante igualó un récord de una leyenda del conjunto paulista como lo es Luis Fabiano. En 2003, el exjugador de la selección brasileña también marcó seis veces en las primeras seis jornadas del certamen más importante de ese país, tal reflejó la institución en sus redes sociales.

⚽🔥 Calleri: 6 gols nos primeiros 6 jogos do Brasileirão!



É o melhor início, nesse nº de partidas, de um são-paulino no torneio desde Luis Fabiano, em 2003 (6 gols).



Recordistas tricolores nesse critério: Serginho, 1982 (12 gols) e Dodô, 1997 (8 gols).#SPFCpédia 🇾🇪 pic.twitter.com/kzEhCIXjEr — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2022

El inicio del torneo para el delantero argentino fue con un triplete al Athletico Paranaense en el triunfo 4 a 0 de su equipo en el Estadio Morumbí. En la segunda fecha, en la derrota 3 a 1 con Flamengo, el joven de 28 años marcó el único tanto de los suyos y no pudo evitar la primera caída en el certamen.

Tras no festejar contra Red Bull Bragantino en la parda 1 a 1 por la tercera jornada, volvió a hacerlo en la siguiente en el triunfazo del club de San Pablo 2 a 1 sobre Santos. El futbolista formado en All Boys y con pasado en Boca Juniors se tomó descanso frente a Fortaleza en otra igualdad 1 a 1 y el último fin de semana lo sufrió Cuiabá, que fue superado 2 a 1 por el penal anotado por el atacante. Con once puntos, el Tricolor está tercero en la clasificación que comanda Corinthians con 13 unidades seguido de Atlético Mineiro con 12, pero un partido más.

Los goles de Calleri, que recorre su segundo ciclo por el club luego de hacerlo en 2016 proveniente del xeneize, tienen la particularidad de que fueron tres en cada tiempo y en diversos minutos. Por ejemplo, anotó al principio del juego ante Santos y promediando el complemento a Athletico Paranaense y Cuiabá. Quienes más cerca están de él en la tabla son, con cuatro tantos, Léo Gamalho de Palmeiras, Élvis de Goiás, Hulk de Atlético Mineiro y Érison de Botafogo. Detrás, con tres festejos, se ubican nueve jugadores y entre ellos está el argentino del Fluminense Germán Cano.

En la primera fecha, Jonathan Calleri hizo un triplete Twitter Sao Paulo FC

El pasado 2 de mayo, tras marcarle al Santos, Calleri fue consultado en una ronda de prensa por un periodista brasileño sobre la posibilidad de ser convocado a la selección argentina y no ocultó su deseo: “Trato de hacer lo mejor. Mi sueño es vestir la camiseta de la selección, jugar con la celeste y blanca es un sueño que tengo de pequeño. Sé qué en mi puesto hay caras muy importantes y es casi imposible, pero sueño con que (Lionel) Scaloni me oiga y pueda vestir la camiseta de la Argentina”.

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina y sin haber tenido participación en el actual ciclo, parece improbable que el ex Boca Juniors tenga una oportunidad en un combinado nacional que en el puesto de centrodelantero tiene variantes con Lautaro Martínez como titular indiscutido, Joaquín Correa y Julián Álvarez de reemplazantes y nombres como los de Giovanni Simeone, Paulo Dybala y Lucas Alario que están más rezagados en la consideración, pero han sido convocados.