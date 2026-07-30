Carlos Alcaraz sorprendió al renovar radicalmente su look: quedó irreconocible

Carlos Alcaraz, exnúmero uno del ranking mundial de la ATP, generó un fuerte impacto en sus seguidores al presentar un drástico cambio de imagen a través de su cuenta personal de Instagram. En plena etapa de recuperación tras una compleja lesión en la muñeca derecha que lo mantiene alejado de las canchas desde el pasado 14 de abril, el murciano optó por renovar su estilo estético, que ya venía con un notorio crecimiento de pelo, mediante la incorporación de trenzas africanas en todo su cabello.

El renovado look de Alcaraz llamó mucho la atención de sus fans Instagram (@carlitosalcarazz)

La elección estética del tenista no solo captó la atención del público por su carácter disruptivo, sino que también fue interpretada como un simbolismo de su reinicio profesional. Alcaraz no compite desde el torneo Conde de Godó en Barcelona, período durante el cual debió ausentarse de citas fundamentales como Roland Garros y Wimbledon debido a una tenosinovitis de De Quervain. No obstante, el material gráfico compartido en sus redes sociales incluye registros de sesiones de entrenamiento sobre pista dura ejecutadas con una intensidad destacada.

Carlos Alcaraz está próximo a volver a jugar y mostró cómo vivió este mes, donde incluso participó de la final del Mundial 2026 Captura Instagram (@carlitosalcarazz)

La trayectoria del español sugiere que estos cambios visuales forman parte de una cábala personal previa a los desafíos sobre cemento en la gira norteamericana. En 2025, el joven deportista ya había sorprendido al optar por un corte rapado antes de afrontar el US Open, lo que consolida esta práctica como un sello distintivo de su preparación antes de eventos de gran magnitud.

Alcaraz rapado consiguió un triunfo épico en la final del US Open sobre Jannik Sinner CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La planificación deportiva de su equipo técnico se encuentra enfocada en el Masters 1000 de Cincinnati, cuya fecha de inicio está programada para el 13 de agosto. La confirmación de su vuelta a la competencia oficial representa un alivio para el circuito ATP, dado que su presencia es considerada un activo vital para el deporte. Mientras ultima detalles técnicos, Alcaraz combina la rigurosidad de su rehabilitación con una imagen renovada que, a juicio de los especialistas en medios, marca una etapa de madurez profesional y personal necesaria para recuperar su mejor versión tenística en el tramo final del año calendario.