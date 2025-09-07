Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz, en vivo por la final del US Open
Los dos mejores jugadores del ranking se enfrentan en la definición del último Grand Slam de 2025
Sinner consigue su primer quiebre
Ya es clara la mejoría del italiano, que con un par de puntos de altísimo nivel consigue quebrar en cero el saque de Alcaraz. Más suelto, Sinner ganó en confianza, empieza a hacer pesar su velocidad y a volcar el desarrollo de la final: 4-1 en el segundo parcial.
Sinner quiere recuperarse
Sinner conserva su servicio y está 2-1 en el arranque del segundo parcial en la final del US Open. El italiano salvó un punto de quiebre en el primer juego.
Primer set para Alcaraz
Primer set para Alcaraz, que lo cerró con su saque y en cero. Claras diferencias para el de Murcia, que se adelanta 6-2 en 37 minutos. Solvente con el servicio, no concedió ni una sola chance de quiebre; Sinner, vulnerable con el segundo saque, sólo ganó 2 de 8 puntos. Set casi perfecto de Carlitos: apenas 2 errores no forzados.
Más ventaja para Alcaraz
Presiona Alcaraz con sus variantes y Sinner acumula errores no forzados, incluido un revés accesible en la red y en el break-point dejó una volea en la red. Nuevo quiebre del español en el séptimo game, para adelantarse 5-2.
Alcaraz al frente en el primer set
En 26 minutos de juego, Alcaraz conserva el quiebre logrado sobre Sinner, que debió esforzarse para mantener otra vez su servicio en el quinto game, luego de levantar un 0-30. El español está 3-2 al frente.
¡Quiebre de Alcaraz!
Un comienzo con todo, como era de esperarse. Solamente el primer game de la final duró 7 minutos, y Alcaraz consiguió quebrar el saque de Sinner en su segunda oportunidad.
¡Arrancó la final!
Empezó el gran duelo decisivo del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que empieza al saque. En New York está en juego el N° 1 del mundo.
Saca Sinner, recibe Alcaraz
Carlos Alcaraz ganó el sorteo previo y eligió recibir. A continuación, los tenistas continúan con el peloteo previo antes de la tercera definición entre ellos de un Grand Slam en 2025
No piensan en el N° 1
“Yo no estoy pensando en el N°1, hay muchas cosas en juego", dijo Alcaraz antes de ingresar a la cancha, en la entrevista oficial del torneo. “Las finales son una ocasión especial y trato de no pensar en la defensa del N° 1″, coincidió Sinner, a continuación ante el mismo micrófono. Enseguida, con toda la espectacularidad que propone el US Open y mucha música, ambos tenistas entran al court para una final imperdible y se disponen al peloteo previo.
Suena el himno de Estados Unidos
Antes del ingreso de los tenista al Arthur Ashe suena el himno de los Estados Unidos y allí está el presidente Donald Trump, sonriente en el palco y siguiendo las estrofas con un saludo marcial. Además, muchos famosos de todos los ámbitos se distribuyen en las tribunas. El excantante de The Police, Sting, es uno de los privilegiados de una cita imperdible.
Retraso por Trump
La final del US Open se retrasó media hora por las medidas de seguridad y arrancará a las 15.30, hora argentina. “Como resultado de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos, hemos extendido la hora de inicio del partido a las 15:30”, explicó el US Open en su perfil oficial de ‘X’. Este retraso y aumento de la seguridad se debe a la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está en Flushing Meadows para ver el duelo entre el tenista murciano y el número uno del mundo.
14.30 - El número 1 del mundo en juego
Sinner ha conservado el primer puesto del ranking ATP desde que lo alcanzó el 10 de junio del año pasado, por lo que lleva 65 semanas consecutivas. Pero necesita derrotar a Alcaraz para retener la primera posición. El español está en condiciones de regresar a la cima por primera vez desde septiembre de 2023. En concreto: en este momento, Sinner tiene 10.780 puntos; Alcaraz aseguró 10.840; el que sume los 700 puntos disponibles por ganar la final, se quedará con el número 1 a partir del lunes.
Tercera final consecutiva
Alcaraz y Sinner se convierten en el primer dúo en encontrarse en tres finales de Grand Slam de manera consecutiva en la Era Open (desde 1968), tras los pasos de Djokovic y Nadal (4 finales entre 2011 y 2012). Ambos jugadores buscan ganar el US Open por segunda vez: el italiano apunta a retener el título logrado en 2024; el murciano festejó en 2022.
Alcaraz, adelante en el historial
Alcaraz, de 22 años, lidera el frente a frente contra Sinner (24) por 9 victorias a 5 en el nivel ATP. Será la quinta final entre ambos en lo que va del año. El jugador nacido en El Palmar se impuso en Roma, Roland Garros y Cincinnati, mientras que el surgido en San Candido festejó en la definición de Wimbledon.
Bienvenidos
Comenzamos la transmisión de la final del US Open, último torneo de Grand Slam de la temporada, con una definición de máximo nivel entre el italiano Jannik Sinner, número 1 actual del ranking, y el español Carlos Alcaraz, 2° en la clasificación semanal de la ATP. El encuentro comenzará a las 15 de nuestro país, con transmisión por ESPN.
