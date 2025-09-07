Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz, en vivo por la final del US Open

La final del US Open se retrasó media hora por las medidas de seguridad y arrancará a las 15.30, hora argentina. “Como resultado de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos, hemos extendido la hora de inicio del partido a las 15:30”, explicó el US Open en su perfil oficial de ‘X’. Este retraso y aumento de la seguridad se debe a la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está en Flushing Meadows para ver el duelo entre el tenista murciano y el número uno del mundo.