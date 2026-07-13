Después de Wimbledon: Sinner se afianza y hay un nuevo número 2 en el ranking mundial

Jannik Sinner había tenido un primer semestre de ensueño, con cinco títulos de Masters 1000 en fila (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) y un invicto de 30 partidos. Sin embargo, y paradójicamente, el número 1 del mundo había faltado a las definiciones en las dos primeras grandes citas de este 2026: perdió la semifinal del Abierto de Australia contra Novak Djokovic, y fue una sorpresa mundial su tropiezo ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros, donde llegaba con un envión tremendo. El italiano consiguió enderezar el timón y, como máximo favorito, logró defender el domingo pasado su título en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

La victoria en cuatro sets sobre Alexander Zverev le permitió a Sinner retener los 2000 puntos sumados el año pasado. No corría peligro en absoluto el liderazgo del nacido en San Candido en el ranking mundial, pero sí podía acercarse peligrosamente el alemán, azuzado a ir por más luego de su firmar su primer título grande en París. Un poco en broma, otro tanto en serio, Sinner lo señaló durante la entrega de premios a su adversario: “Vienes de conseguir tu sueño del Grand Slam en Roland Garros, y estoy seguro que si juegas como hoy ganarás más y seguirás cumpliendo tus objetivos. Además, también tienes el objetivo de ser el número 1 y ahora estás muy cerca de ello, así que tengo que tener cuidado”, lo que desató varias risas en el court central.

Jannik Sinner se convirtió en el décimo jugador que logra defender el título en Wimbledon (AP Photo/Kin Cheung) Kin Cheung - AP

Sin embargo, el triunfo le permitió a Sinner seguir al tope con 13.450 puntos. El italiano le lleva ahora 3.970 unidades de ventaja a su escolta, que es precisamente Zverev. Porque, con los 1300 puntos que reunió, el alemán desplazó del número 2 a Carlos Alcaraz, el gran ausente de las últimas semanas en el circuito, todavía en recuperación por la lesión que sufrió en la muñeca. La imposibilidad de acudir a Londres le hizo ceder los 1300 puntos que había reunido en 2025 como finalista.

Con semejante diferencia, está claro que Zverev tendría que sumar muchísimo en los próximos meses para alcanzar el primer escalón del ranking. Sinner podría tener todo encaminado para terminar 2026 en lo más alto, pero también es cierto que tiene muchos puntos por defender en lo que resta del año: 5.450, casi la mitad de ellos entre la final del US Open (1300) y el ATP Finals (1500) con el que se cierra la temporada. El número 1 ha conseguido una diferencia enorme, pero que todavía no es definitiva.

Arthur Fery reacciona al vencer al italiano Flavio Cobolli en los cuartos de final; el británico fue la revelación en el All England (AP Foto/Brian Inganga) Brian Inganga - AP

Como suele suceder después de cada Grand Slam, por la importante cantidad de puntos en juego, suele haber varias novedades en el ranking. La más trascendente, claro, es el regreso de Sasha Zverev al número 2. Luego, Alex de Miñaur subió al puesto 5°, su mejor ubicación, aunque no avanzó más allá de los octavos de final en el All England, pero le alcanzó para dejar atrás a Ben Shelton, despedido en la rueda inicial. También el italiano Flavio Cobolli estrenó mejor ranking (9°) luego de alcanzar los cuartos de final, por delante de Taylor Fritz (10°), que retrocedió tres escalones.

El ascenso más remarcable lo protagonizó, cómo no, el británico Arthur Fery. La gran revelación de Wimbledon, que desde la clasificación trepó hasta las semifinales, reunió 750 puntos, una cifra que le facilitó un salto de 78 posiciones, desde el 114° que ocupaba hace dos semanas al 36° de este lunes. En una quincena, a Fery le cambia todo el calendario: pasó de los modestos Challengers a ingresar de manera directa en todos los torneos de primer nivel. También se destaca el experimentado Jan Lennard Struff: a los 36 años, el alemán subió 33 escalones luego de pisar los cuartos de final en el césped inglés.

Francisco Cerúndolo, uno de los nueve argentinos que se despidieron en la primera ronda; ninguno pudo llegar a la segunda instancia en el césped británico Kin Cheung - AP

En cuanto a los argentinos, volvió a quedar claro que Wimbledon es, para la mayoría, un terreno inhóspito. Ninguno de los varones pasó de la primera ronda, y eso significó varios retrocesos y algún avance tenue por el reacomodo de los jugadores más cercanos, como sucedió con Tomás Etcheverry, que avanzó del 32° al 30°.

El circuito femenino

El ranking femenino, como era de esperar, también tuvo varios cambios. Linda Noskova, la checa que se consagró en el All England, se metió por primera vez en el Top 10 y desde este lunes es la número 7 del ranking, apenas 49 puntos debajo de quien fue su vencida en la final, su compatriota Karolina Muchova, nueva número 6 del mundo. El ascensor de la clasificación también le permitió recuperar terreno a Coco Gauff, que avanzó del 7° al 4° lugar de la lista, mientras que Iga Swiatek, que no pudo defender la corona, cayó cinco escalones, hasta la 8va posición. Aryna Sabalenka sigue al tope, pero cedió 540 puntos con su derrota en octavos de final, y empieza a ver comprometido su liderazgo, apenas 407 puntos por delante de la kazaja Elena Rybakina.

Dentro del Top 100, el gran avance lo dio la estadounidense Ashlyn Krueger, con un salto de 36 peldaños, del 102° al 66°. Entre las que perdieron mucho terreno, asoman la alemana Laura Siegemund (-47), que cayó al 87°, y la argentina Solana Sierra: la marplatense había llegado en 2025 a los octavos de final; esta vez cayó en la segunda ronda, y esa resta de puntos la empujó 30 posiciones hacia atrás, del 56° al 86°.

El Top 10 de varones

Jannik Sinner 13.450

Alexander Zverev 8.480

Carlos Alcaraz 8.160

Feliz Auger-Aliassime 4.740

Alex de Miñaur 4.110

ben Shelton 3.770

Novak Djokovic 3.760

Daniil Medvedev 3.670

Flavio Cobolli 3.460

Taylor Fritz 3.365

El Top 10 de mujeres