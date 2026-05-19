Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha, tampoco jugará en Wimbledon

Carlos Alcaraz tampoco jugará en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará el 29 de junio. Lesionado en la muñeca derecha y tras darse de baja de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, el actual número 2 del circuito tenístico anunció que se ausentará de la gira de césped, que incluye el ATP 500 de Queen’s y, lógicamente, Wimbledon.

El lamento de Carlos Alcaraz: tras un arranque brillante, se lesionó la muñeca derecha y está inactivo VALERY HACHE - AFP

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”, publicó el español en sus redes sociales.

Alcaraz, de 23 años, jugó por última vez el 14 de abril: venció a Otto Virtanen en Barcelona. Luego se bajó antes de medirse con Tomas Machac, en los octavos de final. “Sentí que me venció la muñeca y es más serio de lo que esperaba”, dijo el tenista en ese momento, tras renunciar al partido en el Conde de Godó.

El comunicado de Alcaraz

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

Hay mucha preocupación en el mundo de las raquetas por el futuro de Alcaraz. La tenosinovitis de De Quervain, el nombre técnico de la lesión que afecta al murciano, podría hacerle perder la temporada completa y hasta obligarlo a cambiar la técnica del golpe de drive, planteó hace algunas semanas José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología.

Carlos Alcaraz con una férula que le inmoviliza la muñeca y el antebrazo derechos

El tenista de El Palmar (Murcia) arrancó la temporada de forma brillante, conquistando el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, pero todo se alteró. No se conocieron detalles oficiales sobre el diagnóstico de su lesión, pero sí se lo observó con una férula en la muñeca y el antebrazo derechos. Sí trascendió que la lesión sería una tenosinovitis de De Quervain, que es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional.

“Ánimo Carlitos”. “Ánimo crack”. “Força”. “Arriba campeón!”. Fueron tan sólo algunos de los mensajes que recibió Alcaraz en su cuenta de Instagram, tras haber comunicado su ausencia en el All England, un sitio mágico, en el que Alcaraz se consagró dos veces (2024 y 2023).