Carlos Tevez contó detalles del emprendimiento familiar de pádel que armó en Bella Vista: “Un lugar donde disfrutamos todos”

Agustín Creevy, exjugador de Los Pumas, devenido hoy en periodista, sumó un nuevo capítulo en su ciclo de entrevistas publicado en Youtube. En esta ocasión, el entrevistado fue Carlos Tevez, quien se retiró como jugador profesional, tuvo varios pasos como director técnico en Independiente, Rosario Central y Talleres y hoy en día es dueño de un club de pádel en Bella Vista, provincia de Buenos Aires.

Su primer complejo llamado “Apache 32 pádel″ tiene la particularidad de que es manejado por él y su familia, quienes disfrutan del tiempo libre en este complejo ubicado en la intersección de Pedro Pardo y avenida León Gallardo y fue inaugurado el 30 de marzo de este año.

Carlos Tévez contó su nueva vida vinculada al padel

“A mis hijos -Florencia, Katia y Lito- les gusta el pádel y podemos disfrutarlo”, le explicó el Apache a Creevy en una entrevista donde se abordó esta nueva faceta, sumada a anécdotas de su carrera profesional.

En su recorrido, el exjugador de rugby consultó sobre cómo le dicen a la paleta de padel. Según Tevez la manera de reconocer a este objeto es con la palabra “pala” y, acto seguido, mostró la gran cantidad de variantes que se venden en su local.

La entrevista de Agustín Creevy a Carlos Tévez

Su ascendencia en este deporte lo llevó a tener su propia línea de palas, las cuales son comercializadas con el número 32 que lo acompañó en varios equipos como el Manchester United y Manchester City.

El mano a mano de Tévez con Agustín Creevy

“Hace dos años y medio que juego al pádel. Arrancamos con el emprendimiento hace cinco meses y estamos muy contentos. El ambiente es familiar y siempre jugamos con amigos”, destacó Tevez quien se retiró de la actividad profesional en 2021 con la camiseta de Boca.

Carlitos Tevez junto a su mujer y sus hijas en su debut como dueño de un complejo de pádel

El complejo de Carlos Tevez cuenta con varias canchas indoor y servicios integrales que le dan forma a este auspicioso comienzo. Al no estar empapado en cuestiones referidas a este deporte, el exjugador se asesoró con diferentes empresas del rubro que le dieron un plafón importante para desembarcar con cinco canchas profesionales.

“Que Bullpadel me venga a buscar y que hagan dos palas para mí es un orgullo. Porque si bien amo el golf, el pádel es otra pasión que empieza a aparecer en mí. Poder ayudar, poder estar con esta marca y poder abrir tres centros de entrenamiento para los chicos y enseñarles un poco de la profesión, para mí es un orgullo“, explicó, en una antigua entrevista con LA NACION, acerca de este nuevo paso en su carrera, en un rol más empresarial.

Tévez y el número 32 que lo acompañó en su carrera deportiva

A medida que transcurrió la charla con Creevy, el oriundo de Fuerte Apache explicó que la disciplina que mantuvo como jugador lo llevó a estar en forma actualmente, con el mismo ímpetu y ganas que tenía en su época como delantero de Boca y la selección argentina.

“Aprendí a cuidarme. A los 37 me retiré y nunca tuve una lesión grave. Los gustos me los daba después de los partidos. Si jugábamos el domingo, a la noche tenía un permitido de comer una milanesa. Al otro día también podía picar algo, pero después me cuidaba toda la semana”, dijo Tevez quien hoy se encuentra alejado del fútbol tras su paso como entrenador de Talleres de Córdoba.