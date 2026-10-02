Tevez confirmó que tendrá su partido de despedida en La Bombonera

El ídolo xeneize Carlos Tevez confirmó este viernes que tendrá su partido de despedida en La Bombonera. Luego de semanas de rumores que indicaban que el exfutbolista pidió jugar en el estadio que lo vio crecer, la noticia fue oficializada en las redes sociales.

El Apache publicó un flyer en su cuenta de Instagram donde se lo ve de espalda sobre el campo de juego, mirando hacia las tribunas del templo de Brandsen. Al lado de él, una versión suya de pequeño. “Adiós apache”, tituló la publicación, y debajo escribió: “De alcanzapelotas a leyenda. Se despide Carlitos, se despide el Apache”.

Por el momento, se desconoce el día y el horario, pero todo indica que será a fines de 2026.

Tévez anunció que realizará su partido de despedida en La Bombonera Instagram

Tevez se inició en el fútbol en las inferiores de All Boys, especialmente en el Baby fútbol, donde logró la Copa de Campeones de FIFA en 1997. Sus padres decidieron cambiarle el apellido, que por ese entonces era Martínez, por el de su tío, Tevez, para poder ser traspasado a Boca y evitar problemas entre dirigentes de Boca y All Boys. Una vez en la Ribera, concluyó sus estudios y siguió jugando en las divisiones inferiores hasta su debut en el 2001 en Primera, frente a Talleres de Córdoba.

Rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo. Su gran año fue el 2003: ganó el Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, esta última frente al Milan. En 2004 agregó la Copa Sudamericana.

En 2005 fue transferido a Corinthians. Allí ganó el Brasilerao ese mismo año y tuvo un impacto tan grande que años después los hinchas lo eligieron en el “equipo del siglo” del club. Anotó 46 goles en 77 partidos con la institución paulista.

En 2006 llegó a West Ham United. Aunque permaneció apenas una temporada donde no ganó títulos, tuvo un cierre extraordinario. Después de un comienzo difícil, marcó siete goles en sus últimos diez partidos y convirtió el tanto que ayudó a salvar al club del descenso. Ese final fue fundamental para que llamara la atención del Manchester United.

Tevez y Guillermo Barros Schelotto, la gloria en la Intercontinental 2003

Su incorporación al campeón inglés en 2007, dirigido por Alex Ferguson, representó uno de los grandes hitos de su trayectoria profesional. Debutó ante Portsmouth y pasó a formar una delantera de enorme jerarquía junto con Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Ganó seis títulos -dos Premier League, una Community Shield, una Copa de la Liga, una Champions League y un Mundial de Clubes.

En 2009 pasó de Manchester United a Manchester City en una transferencia que estuvo valuada en aproximadamente 49 millones de dólares. El movimiento tuvo gran repercusión porque cambió de vereda dentro de la misma ciudad, convirtiéndose en uno de los fichajes más comentados del fútbol europeo de la época.

Ganó la FA Cup en 2011, que puso fin a una sequía de títulos del club, y la Premier League 2011/12. En esa campaña, el Apache fue fundamental para la remontada del equipo en el tramo final del campeonato. Disputó 148 partidos y marcó 73 goles.

Ronaldo y Tevez cuando compartían equipo en Manchester United

Posteriormente dejó Inglaterra y continuó su carrera en la Juventus, en una transferencia cercana a los 12 millones de euros. Ganó dos Serie A, una Copa Italia y una Supercopa italiana. En 2015 alcanzó la final de la Champions League ante Barcelona.

Luego, tras 11 años afuera de la Argentina, volvió a Boca en 2015, a pesar de tener todavía una temporada más de contrato con Juventus.

Enseguida ganó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina. Sin embargo, en 2016, Boca quedó eliminado de la Libertadores ante Independiente del Valle y decidió irse nuevamente, esta vez rumbo a China.

Tevez, goleador y figura en Juventus Archivo

A fines de ese año fichó por Shanghai Shenhua. Pero fue una experiencia diferente: jugó poco, tuvo problemas para adaptarse y marcó solo cuatro goles en la Superliga china. En 2018 volvió a Boca por tercera vez, y sumó más títulos a su palmarés con la Superliga 2017/18 y la Supercopa Argentina 2019.

Su última etapa tuvo un componente especialmente dramático porque estuvo atravesada por la derrota ante River en la final de la Libertadores 2018, disputada en Madrid. Pero los títulos siguieron. Consiguió la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona.

Finalmente, el 4 de junio de 2021 anunció su salida de Boca y, un año después, confirmó su retiro del fútbol profesional con 38 años. Desde ese entonces es que el partido de despedida suena como una deuda con los hinchas del Xeneize.