Carolina Baldini expresó su orgullo por Giuliano Simeone y no se guardó nada: “Te vi dejando el corazón”

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial, tras imponerse por 2 a 1 frente a Inglaterra, desató una ola de festejos tanto dentro como fuera de la cancha. En medio de la euforia por el pase al partido decisivo, una de las escenas que más conmovió fue la protagonizada por Carolina Baldini, madre de Giuliano Simeone, quien no pudo contener la emoción.

Tras el encuentro, Carolina Baldini eligió sus redes sociales para compartir el orgullo que sintió al ver a su hijo convertirse en una de las figuras de la clasificación argentina. En una publicación que rápidamente recibió miles de reacciones, mostró una serie de fotos tomadas tanto dentro del estadio como en sus alrededores, donde aparece junto a familiares y amigos, todos con la camiseta de la Selección.

Carolina Baldini compartió su emoción tras la clasificación de la Argentina a la final del Mundial (Captura: Instagram @carobal14)

Junto a las imágenes, la expareja de Diego Simeone escribió un emotivo mensaje dedicado a Giuliano. “Hoy te vi defender esta camiseta en un partido que llevaba detrás años de historia, emociones y recuerdos que forman parte de nuestro país”, comenzó diciendo. Luego agregó: “Y en medio de todo eso, te vi a vos, dejando el corazón en cada pelota. Como argentina sentí orgullo. Como mamá, sentí algo mucho más grande: emoción, admiración y agradecimiento por poder verte cumplir tus sueños”.

La madre de Giuliano Simeone celebró el presente de su hijo con un emotivo mensaje en redes sociales (Foto: Instagram @carobal14)

Para cerrar su publicación, Baldini remarcó la trascendencia que tuvo ese partido para la carrera del futbolista y le dedicó unas sentidas palabras: “No importa cuántos partidos juegues en tu vida, este será uno de esos días que quedarán grabados para siempre. Giuliano, te amo. ¡Nos vemos en NY!”.

Las reacciones en las redes al emotivo posteo

Las imágenes reflejaron la emoción de la familia Simeone tras el triunfo frente a Inglaterra (Foto: Instagram @carobal14)

Como era de esperarse, la publicación de Carolina Baldini no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y felicitaciones. Miles de hinchas argentinos destacaron tanto el desempeño de Giuliano Simeone en la semifinal como la emotiva dedicatoria de su madre. Entre los comentarios también apareció el de Gianluca Simeone, quien resumió su sentir con una breve frase: “Qué locura todo esto”. Por su parte, Eva Bargiela, pareja del futbolista, comentó: “Qué caras de felicidad”.

Las reacciones no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @carobal14)

Los seguidores también dejaron numerosos mensajes de cariño para la familia. “Una madre única, bellísima y unos hijos excepcionales” y “¡Estaba esperando que lo pongan!, ¡Me gusta la garra de Giuliano!” fueron algunas de las reacciones que se destacaron entre los cientos de comentarios que celebraron el presente del delantero y el pase de la selección argentina a la final del Mundial.