Christian Martin se emocionó al hablar de la muerte de Emiliano Sala: “Me cuesta mucho”

Emiliano Sala murió hace casi tres años en el Canal de la Mancha, cuando la avioneta en la que viajaba cayó al mar. David Henderson, principal acusado en el juicio por su muerte, admitió este lunes su culpabilidad en uno de los cargos por los que se lo imputa. En este contexto, uno de los periodistas que más de cerca siguió el caso fue Christian Martin, que vive en Europa hace más de 20 años, y con quien Sala mantenía una relación afectuosa.

En la previa de PSG-Leipzig, Martin fue contactado por el Sebastián Vignolo, de ESPN, para hablar sobre las alternativas del partido correspondiente a la tercera jornada de la Champions League. Sin embargo, el conductor no pudo evitar referirse a la crónica que en las últimas horas hizo Martin en su cuenta de Instagram sobre las novedades en el caso Sala.

“Me erizaba la piel, en el sentido de que me daba mucha tristeza lo que contaba: cómo falleció, como se dio el accidente. Qué locura, qué irresponsabilidad”, dijo Vignolo al presentar al aire a su colega.

Desprevenido y en un contexto distinto, Christian no ocultó su asombro por las palabras del relator e inmediatamente se sensibilizó: “‘Pollo’, me sorprendiste, no esperaba hablar de Emiliano. Estaba acá en el espíritu con los hinchas, pero realmente tremendo”.

Christian Martin fue sorprendido por Vignolo con una pregunta sobre Emiliano Sala

Consciente de que había tocado una fibra sensible de su colega, Vignolo le propuso cambiar de tema dado que el ambiente festivo en el que se encontraba no condecía con la densidad del tema Sala. “Me cuesta hablar. Me cuesta mucho” , admitió Martin, quien no obstante su tristeza, abordó el tema con crudeza. “¿Sabés qué, ‘Pollo’? El tipo (Henderson) se presentó a la Corte en Cardiff y no dejó ni hablar al fiscal. Ojalá que se pudra en la cárcel” , concluyó.

Henderson, de 67 años, reconoció que participó como organizador del vuelvo y que intentó llevar a Sala a Cardiff aunque no tenía permisos para aterrizar en el Reino Unido. El avión en el que viajaba el jugador, de 28 años, partió desde Nantes y debía aterrizar en Cardiff, pero se estrelló en el mar frente a las Islas del Canal el 21 de enero de 2019.