Botellas de agua: los fans del ciclismo sufren por el adiós a una tradición

Alex Howes, un ciclista estadounidense del equipo EF Education-Nippo, escuchó un sonido familiar de los aficionados pegados a la carretera en la carrera Itzulia Basque Country, en España, la semana pasada. “¡Bidón! Bidón!”, gritaban, implorando que lanzara la botella que tenía en la mano. Bidón en la jerga del ciclismo es “botella de agua”, y los aficionados suplicaron que les diera una como recuerdo de la carrera, al margen del Covid-19 y de las aguas residuales.

Atrapar una botella de agua lanzado por un corredor es una tradición del ciclismo; es la versión de este deporte de conseguir una pelota de falta en un partido de béisbol. Pero, evidentemente, no es sagrado a los ojos de la Unión Ciclista Internacional, el organismo que gobierna el deporte a nivel mundial. La organización ha establecido nuevas normas que impiden a los ciclistas tirar la basura, incluidos los “bidones”, en cualquier lugar que no sea una zona específica, poniendo fin al ritual espontáneo de tirar y recoger que ha durado décadas.

Tanel Kangert, de Estonia, recibe una botella de agua de un asistente

Las normas entraron en vigor el 1° de abril, y después Howes sólo pudo pedir disculpas a los aficionados. “Lo siento mucho, chicos, pero no puedo”, recuerda Howes haber dicho al público, mientras sus bolsillos y su camiseta estaban llenos de bidones usados. “Quiero mantener mi trabajo aquí”.

Dos corredores ya han pagado un alto precio por infringir las nuevas normas. El suizo Michael Schär y la italiana Letizia Borghesi arrojaron cada uno una botella de agua fuera de las zonas designadas para la basura en el Tour de Flandes, apenas unos días después de la entrada en vigor de la normativa. Schär lanzó un bidón a un grupo de aficionados. Ambos fueron descalificados de la carrera.

“Por este gesto inconsciente, realmente me hicieron sentir como un criminal”, escribió Borghesi en Instagram, añadiendo: “Además, las botellas no contaminan porque las recogen los niños o los aficionados que las recogen. Creo que ver la sonrisa de un niño al recoger una botella en el borde de la carretera no tiene precio”.

This would result in a disqualification this week 🙄 Ridiculous @UCI_cycling https://t.co/8JGRXEwVKo — Chris Froome (@chrisfroome) April 5, 2021

Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, calificó la prohibición de “ridícula” en un mensaje de Twitter que incluía un clip en el que se lo veía lanzando un bidón a un aficionado que lo alentaba durante la “Volta a Cataluyna” en España, a fines de marzo. Froome señaló, con un emoji de ojos en blanco, que esa acción ahora merecería la descalificación.

Thomas De Gendt, corredor belga, calificó el asunto de “bottlegate” y dijo que la norma debía cambiarse. “Entiendo que no podemos lanzar botellas en la naturaleza”, escribió en Twitter. “Pero dar una botella a un aficionado que la pide es algo totalmente diferente”.

El sindicato ciclista dijo que las normas se hicieron para promover la seguridad de los ciclistas y respetar el medio ambiente, y que los ciclistas, los equipos y los organizadores de la carrera las habían adoptado conjuntamente en febrero. Los ciclistas tuvieron dos meses para prepararse, por lo que el cambio no debería haber sido una sorpresa, sostuvo Louis Chenaille, portavoz del sindicato ciclista.

“Creemos firmemente que estas medidas, que en algunos casos requieren cambios de actitud, contribuirán a hacer del ciclismo el deporte del siglo XXI”, dijo en un correo electrónico la semana pasada.

Esas malas costumbres...

Durante generaciones, muchos ciclistas fueron, digamos, poco respetuosos con el medio ambiente. Arrojaban envoltorios de bocadillos por los acantilados alpinos cubiertos de nieve. Arrojaban las bolsas de algodón que contienen los bocadillos a los ríos que antes eran vírgenes. Arrojaban bidones a las granjas, a los pies de las vacas que pastaban y a los campos de altísimos girasoles. Y algunas de esas botellas arrojadas fueron captadas por la televisión en directo.

Un aficionado le pide el "bidón" a Alejandro Valverde

Christian Prudhomme, director de la carrera del Tour de Francia, dijo la semana pasada que había recibido innumerables quejas de personas que veían a los ciclistas arrojar basura a la naturaleza. Por eso, en 2010, él y la Amaury Sport Organisation, que organiza el Tour y otras carreras ciclísticas, decidieron establecer tres zonas de recogida de basura en cada etapa. El año pasado, aumentaron el número a seis, dijo, y ahora el sindicato de ciclistas insiste en que las carreras tengan zonas de eliminación de basura a lo largo de sus rutas.

Por eso, los equipos tienen que pensar dónde poner sus bidones usados, si no es en manos de los fanáticos. Y hay muchos bidones en juego. Hoy en día, un equipo podría utilizar 100 por día, según Paul Navin, que hace terapia de masaje en el equipo de Howes. En el Tour de Francia de esta temporada, eso supondría 100 bidones por 23 equipos, y luego por los 21 días de carrera. Esto suma 48.300 bidones a lo largo de un recorrido de más de 3000 kilómetros.

Esos bidones tienen que ser eliminados de manera específica, lo que incluye darlos a un asistente del equipo o tirarlos en el coche de cualquier equipo. Navin explicó que ahora espera al lado de la carretera con una bolsa de basura para que su equipo (y cualquier otro) pueda tirar sus bidones. Dedica un tiempo extra a buscar en la zona los que se han desviado, nervioso por si le multan por haber dejado basura.

El trabajo de Howes también se ha vuelto más difícil. La semana pasada tuvo que recoger las botellas de agua llenas del coche del equipo y distribuirlas entre sus compañeros. Luego tuvo que recoger las botellas usadas y encontrar un lugar para tirarlas, sin infringir las normas. En una ocasión, dio un rodeo de 30 minutos para dejar los bidones en el coche de un juez de carrera. “Mientras tanto, hay mil personas gritando: ‘¡Bidón! Bidón! Y ni siquiera puedo darles algo que los haría tan felices. Es más que frustrante”, dijo.

La introducción de las nuevas reglas no ha sido fácil, señaló Howes. Lanzar los bidones a un asistente en el borde de la carretera ha sido un reto para los ciclistas, dijo, porque a veces hay hasta 50 de ellos casi simultáneamente tratando de hacerlo mientras pasan a toda velocidad. La precisión en los lanzamientos no es una habilidad apreciada entre los ciclistas.

El colombiano Egan Bernal (derecha) arroja su bidón: ahora hay zonas delimitadas para hacerlo

“Ninguno de nosotros ha jugado a los deportes de pelota, así que tienes a un grupo de ciclistas intentando lanzar una botella medio llena sobre los otros competidores, y puede ser bastante peligroso”, expresó Howes. Cuando las botellas terminan fuera del lugar designado, dijo, no está claro cómo las autoridades determinarán exactamente quién fue el responsable: “¿Va a rastrear el CSI las huellas dactilares de la botella para averiguar qué equipos deben ser sancionados?”. Los cambios existentes necesitan ser retocados, manifestó. Hay que considerar la ubicación de la zona de basura en la carrera. La semana pasada, la zona incluía lo que Howes describió como el borde de la carretera en un puente que estaba al menos 45 metros por encima de un río.

Cuando los corredores llegaban a esa zona de basura, buscaban en sus bolsillos envoltorios pegajosos, bidones u otro tipo de basura y arrojaban esos objetos en la zona adecuada, sólo para ver cómo la mayor parte de la basura salía volando del puente y llegaba directamente al río porque hacía mucho viento, contó Howes.

El británico Josh Edmondson tira una botella en plena escalada al Monte Diablo, en California Getty Images North America

Que también admitió que los ciclistas tenían parte de la culpa de las complicaciones por el bidón. Recordó una vez que vio a un corredor tirar una botella de agua directamente a un hermoso río y luego le regañó por ello. “Los ciclistas profesionales no son diferentes de la gente normal. No todo el mundo es un genio, no todo el mundo toma las decisiones correctas”, concluyó.

Juliet Macur

The New York Times