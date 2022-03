Egan Bernal está de vuelta: “Después de dos meses y 20 huesos rotos, acá estoy y tengo ganas de más”

El ciclista colombiano Egan Bernal volvió a subirse a una bicicleta en una ruta este domingo, dos meses después del fuerte accidente de entrenamiento que casi le cuesta la vida, sufrido el 24 de enero de 2022.

El único latinoamericano en ganar el Tour de Francia publicó en Instagram varias fotos en las que aparece andando por una carretera en su bicicleta de ruta y con el uniforme de su equipo, el británico Ineos. ”Después de 2 meses y veinte huesos rotos, acá estoy y tengo ganas de más!!”, escribió el corredor de 25 años en el texto que acompaña la publicación.

Un video divulgado en esa misma red social por un allegado de Bernal lo muestra pedaleando por una autopista junto a otros ciclistas. ”El día más feliz de mi vida”, celebró Bernal, quien estuvo al borde de la muerte por las múltiples heridas que sufrió cuando chocó a 62 km/h con la parte de atrás de un autobús detenido, mientras se entrenaba cerca de Bogotá el 24 de enero.

Después de dos semanas de hospitalización y varias cirugías en su columna y pierna derecha, el colombiano inició su etapa de recuperación y en los videos que ha divulgado en las redes sociales se la ha visto caminando lentamente, pedaleando una bicicleta estática y pateando un balón de fútbol.

Campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, ni Bernal ni su escuadra han anticipado una fecha para su regreso a las carreteras. Antes de chocar, su principal objetivo para el 2022 era el Tour de Francia , al que no se presenta desde 2020, cuando iba tras la defensa del título y tuvo que abandonar por fuertes dolores en la espalda.

La ‘Grande Boucle’ empezará el 1° de julio con una etapa de contrarreloj individual en Copenhague y finalizará 24 del mismo mes en los Campos Eliseos de París.

Hace un mes, Bernal había dado detalles del accidente. En su relato, el ciclista colombiano contó que aquel lunes, como cualquier otro día, había salido a entrenarse junto con su equipo del Team INEOS. La mayoría iban en bicicleta de ruta normal, pero él había decidido a realizar sus prácticas en una de crono, junto con otro compañero. Partieron de Tocancipá y llegaron hasta el peaje El Roble, camino a Sesquilé. Ahí fue donde volvieron, vía Gachancipá, Tocancipá y Briceño.

El accidente de Bernal

“Unos compañeros pararon y dije: ‘no, no quiero parar por el dolor de piernas para arrancar, qué pereza’. Yo arranqué mi serie de una vez. Tenía que hacer una serie muy dura, entonces arranqué. La posición de crono es muy agresiva, tienes que ir lo más aerodinámico posible” comentó Bernal, en el relato que brindó a Revista Semana, un medio colombiano. Según explicó el ciclista, en ese momento, iba cortando el viento, encorvado. Con la cabeza gacha y los brazos bien pegados, “es una posición bastante agresiva”, aseguró.

“Yo hice mi serie. Llegando a Gachancipá, antes de unos reductores, miro hacia adelante y no había nada. Había un auto atrás que me estaba escoltando. Sigo haciendo mi serie y me acuerdo de que iba a 58 kilómetros por hora. Eso es como tirando a bajar y hay viento a favor. Iba a 58. Empecé a mirar y marcaba 59, 60, 61, 62 y cuando vi esa velocidad fue que me estrellé contra el bus... Me estrellé contra el bus a 62 kilómetros por hora. El bus estaba quieto (no lo había visto). En ese momento imagínese el dolor. Caí y dije: ‘me di muy duro’. Fue un golpe en seco. Pensé que no había sido una persona, porque hubiera salido resbalado. Que no había sido una moto o un coche, porque habría salido volando. Pensaba que había sido una mula o un bus. Tenía tanto dolor que lo que hacía era mirar hacia abajo, estaba tendido en la vía. En ese momento se bajó la persona que me estaba acompañando” relató el ciclista.