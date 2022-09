El ciclista Mathieu Van der Poel fue detenido por agredir a dos adolescentes y debió abandonar el Mundial de Australia

Uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad debió abandonar el Mundial de Australia, pero no por un problema físico que le impida continuar. El neerlandés Mathieu Van der Poel no pudo concluir la carrera y la razón por lo sucedido excede lo deportivo. Es que el ganador en dos ocasiones del Tour de Flandes se vio envuelto en un escándalo debido a la agresión física y verbal contra dos chicas adolescentes en un hotel en Sidney, algo que luego confesó.

“Aproximadamente a las 10.40 PM del sábado 24 de septiembre de 2022, un hombre alojado en el hotel The Grand Parade, Brighton-Le-Sands, estuvo involucrado en un altercado verbal con dos adolescentes, de 13 y 14 años”, según cita un comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur.

El ciclista Mathieu Van Der Poel abandonó el Mundial de Australia por la situación que vivió en un hotel de Sidney Con Chronis - Velo

La notificación, además, explica que Van der Poel empujó a ambas jóvenes. Una de ellas cayó al suelo y la otra fue impulsado contra una pared causándole un pequeño rasguño en el codo. La gerencia del hotel llamó a la Policía y agentes de las fuerzas de St. George acudieron para detener al corredor.

Luego, el comunicado continúa expresando cómo seguirá la cuestión: “Fue llevado a la estación de Policía de Kogarah y acusado de dos cargos de agresión común. Se le concedió una fianza condicional para comparecer ante el Tribunal Local de Sutherland el martes 27 de septiembre de 2022″.

🎥 Las primeras imágenes de Van der Poel tras su polémico abandono



🚨 El holandés ha sido acusado de agredir a dos adolescentes y se le ha retirado el pasaporte#Wollongong2022 pic.twitter.com/NC2TfwwU2D — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 25, 2022

Van der Poel fue liberado por la Policía y regresó a su habitación de hotel alrededor de las 4 de la madrugada del domingo. Se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de comparecer ante el tribunal el martes. El incidente impidió el descanso del neerlandés y en los primeros kilómetros de la prueba del Mundial decidió abandonar la competición.

Este domingo, día de competición, el ciclista debía salir a realizar la prueba de ruta, haciendo un esfuerzo por olvidar lo ocurrido y centrarse en la competencia, pero apenas una hora después de iniciada, decidió abandona. Previo a eso, Van der Poel no negó el incidente: “Sí, es verdad, hubo una pequeña disputa”, les dijo a los periodistas que lo esperaban. “Me quise ir pronto a la cama ayer, pero había muchos niños en el pasillo del hotel que no paraban de golpear mi puerta. En un momento dado, me cansé. Les dije de una manera muy poco amable que parasen. Alguien llamó a la policía y me llevaron a la comisaría”, contó muy dolido el ciclista.