Patrick Lefevere, director del equipo ciclista profesional Deuceuninck Quick-Step, declaró que el accidente que protagonizaron Dylan Groenewegen y Fabio Jakobsen este miércoles, en el marco de la primera etapa del Tour de Polonia, fue "un intento de asesinato".

En el sprint final de la primera etapa del Tour de Polonia, Groenewegen le cerró el paso y empujó a Jakobsen, este cayó sobre las vallas y sufrió lesiones muy graves. Se calcula que en ese momento iban a 80 kilómetros por hora.

"Nunca he estado tan furioso. Lo que hizo fue un crimen, un ataque deliberado. No podés hacer una cosa así. Nunca he visto una maniobra tan sucia. Es un intento de asesinato", sentenció Levebere, el líder del equipo belga en el que compite el deportista herido.

Barbara Jerschina, la doctora que atendió al joven de 23 años en el lugar del accidente, indicó que el deportista "sufrió un trauma cerebral severo. Ha sido difícil de entubar, por una rotura en el paladar con sangrado abundante. El paladar y el tracto respiratorio superior fueron aplastados, pero logramos intubarlo".

Por su parte, Lefevere indicó que su compañía esta considerando llevar este tema a la Justicia: "Fue una acción tan sucia, totalmente innecesaria. Y lo hizo de manera consciente. Mirá el video y verás que lo mira dos veces. Es imperdonable".

En tanto, el jefe de Jumbo-Visma, la escudería para la que corre Dylan Groenewegen, se contactó con su colega para disculparse por el hecho: "Le dije que había demostrado coraje para llamarme, pero agregué que no tenía excusa para elegir esa maniobra. Simplemente no entiendo".

La salud de Jakobsen

Siguen siendo graves las condiciones del ciclista holandés Fabio Jakobsen, de 23 años, que fue sometido a una intervención quirúrgica que se extendió por cinco horas el miércoles por la noche, informaron los médicos del hospital en el que permanece internado.

"Lo sometieron a una tomografía axial computada y el cerebro no parece haber sufrido daños. Las lesiones principales fueron en la cara, pero afortunadamente los ojos no están afectados", explicó Pawel Gruenpeter, subdirector del hospital Sosnowiec.

El tuit de Groenewegen

Groenewegen acudió a Twitter para expresarse sobre el accidente. "Odio lo que pasó ayer. No puedo encontrar las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y otros que han sido arrojados o golpeados. Por el momento, la salud de Fabio es lo más importante. Pienso en él constantemente", dijo.

El neerlandés, de 28 años, fue excluido del Tour de Polonia. Además, la Federación Internacional de Ciclismo (UCI), anunció que el caso será remitido al Comité Disciplinario. En un comunicado, la UCI condenó "enérgicamente" el "comportamiento" del deportista, y señaló que es "inaceptable para nosotros".

Con información de agencia ANSA