Boca vs. San Lorenzo, frente a frente con una misma urgencia: volver a imponerse en los clásicos

Para Boca y San Lorenzo, ganar un clásico resulta, en los últimos tiempos, cada vez más cercano a una quimera. Los números, en ese sentido, no parecen propios de dos de los clubes más importantes del fútbol argentino: acumulan más derrotas que victorias en partidos de este tipo y atraviesan un presente que los obliga a romper la racha para sostener el objetivo de volver a los primeros planos.

Este miércoles, desde las 19:45, el Xeneize y el Ciclón se miden en la Bombonera con más de una cuenta pendiente, en un partido que concentrará la atención de la fecha 10 del Apertura y reunirá varios condimentos que lo convierten en un duelo menos trascendente que en otras épocas, pero igual de significativo.

Boca llega entonado tras la goleada por 3 a 0 ante Lanús, con un doblete de Miguel Merentiel Manuel Cortina

Boca, que viene de un triunfo contundente ante Lanús, aún debe dar un golpe en el Alberto J. Armando después de tres empates en fila: 0 a 0 con Racing y Platense, y 1 a 1 ante Gimnasia de Mendoza. Con Claudio Ubeda lleva tres clásicos disputados: dos frente a la Academia, con un balance de una derrota (1 a 0 y eliminación en semifinales del Clausura 2025) y un empate; y el celebrado triunfo ante River, con goles de Exequiel Zeballos, de actuación consagratoria, y Miguel Merentiel.

Sin embargo, el problema no es nuevo. Desde el inicio de la década, el equipo no presenta saldo favorable en los duelos directos frente a ninguno de los otros grandes: está abajo ante el Millonario, Racing y San Lorenzo, y empata el historial reciente con Independiente.

Gol de Exequiel Zeballos ante River, para abrir el último triunfo de Boca en un clásico Manuel Cortina

Con el Ciclón, los antecedentes muestran que Boca también corre desde atrás en el balance general: si se toma solo la era profesional e incluyen también los cruces por copas, el conjunto de Boedo lleva una ventaja de 13 partidos: 82 a 69; y al considerar el período amateur, la brecha se achica a cinco: 83 a 78.

Aun así, y pese a que se produjeron solo tres empates en los últimos 18 partidos entre los dos, tanto Boca como San Lorenzo no terminan de imponerse en los clásicos. De 2020 en adelante, período que coincide con la asunción de Juan Román Riquelme como responsable de fútbol del club, el Xeneize ganó 11 de 47: cuatro ante River (Campeonato 2022, Copa de la Liga 2022 y 2024, y Clausura 2025); tres frente a Racing (Copa Libertadores 2020, Campeonato 2023 y Copa de la Liga 2024); dos contra San Lorenzo (Copa de la Liga y Campeonato 2024); y dos ante Independiente (Copa Maradona 2020 y Campeonato 2023). De los últimos diez, apenas ganó uno.

En ese lapso, cuatro festejos del Xeneize figuran en las estadísticas como empates, aunque le permitieron avanzar en distintas competencias, ya que luego se impuso por penales: Copa de la Liga y Copa Argentina 2021 ante River; y Copa de la Liga 2022 y Copa Libertadores 2023 frente a Racing.

Si bien el triunfo en la Fortaleza trajo tranquilidad al Mundo Boca, el equipo aún tiene un desafío por superar. Por eso, el técnico Ubeda repetirá la formación por primera vez en 2026: con Tomás Aranda entre los titulares y la dupla de ataque integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, uno de los protagonistas de la tarde, que enfrentará por segunda vez a su exequipo.

Una postal del último duelo con Racing, un partido en el que se luchó más de lo que se jugó Manuel Cortina

El técnico parece haber atravesado su momento más delicado tras la convincente actuación ante Lanús y la tranquilidad de volver a jugar en la Bombonera, donde el equipo se mantiene invicto en lo que va del año. El clásico aparece, en ese contexto, como una buena oportunidad para ratificar la mejora mostrada en el sur: Boca fue eficaz -tres goles en cinco remates al arco- y, más allá de esa contundencia poco habitual, dejó una imagen distinta, con mayor orden y determinación.

El ciclo del DT también presenta una rareza: bajo su conducción, el equipo actuó en 12 de sus 19 partidos en la Bombonera. La explicación está en el calendario: definió los playoffs del Clausura como local por su posición en la tabla y luego las particularidades del fixture lo llevaron a encadenar tres encuentros en casa, antes de la goleada contra Lanús. El de este miércoles será su cuarto clásico, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

Para San Lorenzo, los partidos de esta naturaleza se convirtieron en un problema cada vez más evidente. De los últimos 22, apenas triunfó en uno: 3 a 2 ante Racing, en el Nuevo Gasómetro, en febrero de 2025, con dos goles de Malcom Braida —hoy en Boca— y otro del colombiano Jaime Peralta. La seguidilla incluye también los cruces con Huracán, un rival al que durante mucho tiempo supo dominar con claridad.

Malcom Braida, hoy jugador de Boca, celebra su gol ante Racing en el último triunfo de San Lorenzo frente a un grande Daniel Jayo

Se trata ya de la peor serie de su historia, incluso por encima de la registrada entre 1989 y 1991, cuando solo ganó uno de 21 clásicos: 2 a 1 ante Racing, con goles de Flavio Zandoná y Alberto Acosta, por el Clausura 91.

Con Damián Ayude en el banco, el Cuervo todavía no logró imponerse en estos cruces: en cinco partidos, perdió con la Academia, empató con River e Independiente y sumó además un empate y una derrota frente a Huracán.

Para intentar romper la tendencia -y en medio de un tramo adverso del campeonato, en el que el Ciclón ganó solo uno de sus últimos cinco partidos- el técnico analiza cambios: Ezequiel Cerutti, recuperado de un problema muscular que lo dejó al margen de los últimos dos encuentros, tiene chances de reaparecer en lugar de Mauricio Cardillo; y también se evalúan variantes en el mediocampo, como la inclusión de Ignacio Perruzzi en reemplazo de Gonzalo Abrego.

En medio de la crisis institucional y económica del club, Ayude fue confirmado a mediados de 2025 y consiguió armar un equipo competitivo pese al contexto adverso: lo llevó a los octavos de final del Clausura, lo clasificó a la Copa Sudamericana y cerró el año a solo seis puntos del repechaje a la Libertadores. Pese a eso, al proceso todavía le falta un salto en los partidos decisivos, como el que afrontará ahora ante el Xeneize.

El último choque entre Boca y San Lorenzo fue en agosto de 2024, en la Bombonera, y ofreció un partido a la altura de lo esperado: hubo vaivenes en el resultado, polémicas arbitrales y un 3 a 2 que recordó aquellos duelos vibrantes que hicieron grande este clásico. Un antecedente que mantiene viva la expectativa de otro buen partido, aun cuando el presente de ambos en los clásicos no resulte demasiado alentador.