Ganó el oro y lo descalificaron: la desazón de un joven ciclista argentino en los Juegos Panamericanos Junior: “Me destroza”
Mateo Kalejman, de 20 años, perdió la medalla obtenida en la contrarreloj de ciclismo por una supuesta irregularidad en su bicicleta; cuestionó la decisión de los jueces
- 4 minutos de lectura'
“Es totalmente injusto”. Eso manifestó el joven ciclista argentino Mateo Kalejman tras quedar descalificado de la prueba contrarreloj de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la que había conseguido lo que era la primera medalla de oro para la delegación nacional, a raíz a una supuesta irregularidad en su bicicleta. La sanción, que invalidó el tiempo con el que se impuso en la competencia, desató una fuerte controversia a menos de 24 horas de iniciada la competencia continental juvenil. “Me destroza”, comentó.
La carrera se disputó el domingo 10 de agosto, un día después de la ceremonia inaugural, y el corredor sanjuanino había registrado un tiempo de 47 minutos, 38 segundos y 82 centésimas. Según consignó TyC Sports, ese registro lo dejó más de un minuto por delante del colombiano Samuel Florez, segundo en pista. Sin embargo, la revisión posterior determinó que el asiento de la bicicleta no cumplía con las medidas reglamentarias, lo que provocó su exclusión y la reasignación de medallas.
Tras la decisión de los jueces, el oro quedó en manos de Florez, que marcó 49:09.13, la plata fue para el mexicano José Antonio Prieto De Luna con 49:23.25 y el bronce para el colombiano Juan Quintero, con 49:40.02. El ciclista sanjuanino, de 20 años, manifestó su desacuerdo con la medida y señaló que el asiento había sido medido en varias oportunidades antes de su salida.
Kalejman aseguró en diálogo con TyC Sports que los comisarios lo revisaron “cinco veces” antes de largar, a raíz de un reclamo presentado por la delegación colombiana, y que en todos los casos el ajuste fue considerado correcto.
“Salí con la bici en medida. Es algo que me perjudica en vez de beneficiarme. Si uso el asiento más inclinado para abajo me voy cayendo de la bicicleta, mi pedaleo es peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente, todo es peor”, explicó.
El ciclista argentino también afirmó que incluso el nuevo campeón, Florez, dijo que la determinación le pareció injusta. Según el sanjuanino, la sanción respondió a un criterio “inimaginable”.
En sus declaraciones, Kalejman indicó que la comisaria deportiva “hizo lo que quiso” y que, aunque el asiento pudiera haberse movido por un bache o una irregularidad del terreno, él partió con las medidas exactas permitidas. “Es totalmente injusto. Evidentemente tiene mucho peso Colombia, porque nadie hace nada”, añadió.
“Una impotencia enorme de no poder hacer nada. He preparado esta competencia tres meses, entrené pura y exclusivamente para esto, todas mis carreras han sido con foco a esto y llegar y que cinco minutos antes de largar me digan esto, me destroza”, había expresado entonces.
Esta no es la primera vez que Kalejman se ve envuelto en una polémica por medidas técnicas en competencias internacionales. En el Mundial de Ciclismo de Zúrich 2024, el corredor no pudo participar en la prueba contrarreloj Sub-23 por una decisión similar tomada minutos antes de su salida.
En aquella oportunidad, relató que durante los controles previos se había verificado que su bicicleta cumplía con los parámetros establecidos, pero que, poco antes de iniciar, una nueva medición indicó que los acoples estaban dos milímetros por encima de lo permitido.
A pesar de la amargura por la descalificación de Kalejman, la primera medalla de oro argentina no tardó en llegar. Fue de la mano de Agostina Hein, la nadadora de 17 años que ganó la final de los 400 metros libres con un tiempo de 4m06s96, superando la marca que ella misma había establecido el domingo por la mañana en las series (4:13.41). Con este resultado no solo consiguió el oro y un nuevo récord panamericano junior, sino que también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Ciclismo
Fue sancionado. Un ciclista celebró antes de cruzar la meta, perdió el control y provocó un aparatoso accidente
“El combate ha terminado”. Al Tour le queda una etapa, pero el campeón de 2022 y 2023 ya ve triunfador a su gran adversario
Tour de France. Tim Wellens gana la 15a etapa, pero Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo
- 1
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 2
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 3
Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
- 4
Boca - River juveniles: un gol de taco, muchos penales y un provocativo posteo de Antonio Barijo