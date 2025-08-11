Camilo Ugo Carabelli sufrió una lesión en una rodilla y debió retirarse del Masters 1000 de Cincinnati

No pudo ser para Camilo Ugo Carabelli. El paso del número 47 del ranking en el cemento estadounidense se interrumpió de la manera más dolorosa, con una lesión preocupante. El Brujo, como se lo conoce al jugador porteño, de 26 años, tuvo que retirarse del partido que perdía con el local Ben Shelton (6°) por 6-3 y 3-1, a causa de una dolencia en la rodilla derecha.

La jugada se produjo en el primer punto del cuarto game del segundo set. Shelton sacó, Ugo Carabelli devolvió, el norteamericano voleó, y cuando arrancó para buscar la pelota, el argentino se detuvo en seco, con una visible molestia a la altura de la rodilla. El argentino recibió el tratamiento médico correspondiente, y le explicó al fisioterapeuta: “Se me trabó la rodilla”.

La lesión de Camilo Ugo Carabelli en el torneo de Cincinnati

Después de ser tratado, Ugo Carabelli volvió a la cancha, intentó seguir, disputó tres puntos, pero casi son movilidad, no había caso. El porteño encaró a la red, saludó a su rival y le dijo adió a Cincinnati. “Mejorate pronto, Camilo”, escribió Shelton en la cámara de la transmisión televisiva. “Lo siento por él, y obviamente esta no es la manera en la que uno quiere seguir adelante. Espero que tenga una pronta recuperación”, agregó el jugador nacido en Atlanta.

Nunca es oportuna una lesión, desde luego, pero en este caso, el problema físico llega en el mejor momento de Ugo Carabelli, afincado en el Top 50, en una temporada en la que alcanzó las semifinales en los torneos de Bastad, Umag, Santiago de Chile y el ATP 500 de Río de Janeiro.

Get better soon, Camilo 🙏@BenShelton wins 6-3 3-1 RET. as Ugo Carabelli bows out due to a knee issue. #CincyTennis pic.twitter.com/eFP42EFbyc — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2025

Según pudo averiguar LA NACION, Ugo Carabelli, que estuvo acompañado en Cincinnati por su entrenador, Fabián Blengino, regresará en las próximas horas a Buenos Aires para someterse a los estudios médicos que determinarán la gravedad de la lesión y el tratamiento a seguir. De acuerdo con los primeros avances, la dolencia sería en un tendón, pero habrá más certezas cuando se realice una resonancia magnética.

En principio, está complicada su participación en el US Open que comenzará el 24 de este mes, dentro de dos semanas, y habría que ver de cara a la Copa Davis, donde la Argentina visitará dentro de un mes a Países Bajos en Groningen, en lo que podía ser el debut de Ugo Carabelli en este certamen. Camilo, además, venía ya de retirarse por lesión hace un par de semanas en el Masters 1000 de Toronto, cuando abandonó su duelo ante el español Roberto Carballés Baena, aunque en ese cotejo la dolencia había sido en el brazo derecho.

Camilo Ugo Carabelli recibe tratamiento de parte del fisioterapeuta de la ATP

Por otro lado, Ben Shelton prosiguió su excelente momento. El estadounidense, que viene de ser campeón en el Masters 1000 de Toronto -su título más importante- y está por primera vez entre los 6 mejores del mundo, es uno de los jugadores con más triunfos en canchas duras en lo que va del año, con 20 triunfos, a la par de Alejandro Davidovich Fokina, y sólo es superado por Alex de Miñaur (24) y Taylor Fritz (21). En la tercera rueda de Cincinnati se encontrará con el español Roberto Bautista Agut (53°).

“Definitivamente, no es fácil jugar un par de días después de ganar un título. Pero estaba muy entusiasmado ante la oportunidad de jugar en Cincinnati, un torneo en el que tuve una muy buena actuación previamente, y uno de los que no quiero perderme”, añadió Shelton luego de su éxito en 64 minutos sobre Ugo Carabelli. Con este triunfo, el estadounidense estiró una racha peculiar: está invicto frente a rivales argentinos, a los que derrotó en los 11 partidos jugados ante tenistas de nuestro país.