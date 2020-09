El colombiano Nairo Quintana está padeciendo las etapas finales del Tour de France Fuente: AFP

El ciclista colombiano Nairo Quintana lamentó haber "sufrido mucho" este martes en la 16ª etapa del Tour de Francia, ganada por el alemán Lennard Kämna y en la que el líder del equipo francés Arkea-Samsik volvió a ceder tiempo con respecto a los favoritos. El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) mantuvo el maillot amarillo en una de las jornadas más tranquilas para el pelotón desde la salida el pasado 29 de agosto en Niza. Fueron 164 kilómetros desde La Tour-du-Pin hasta Villard-de-Lans.

"Ha sido otra jornada difícil, otro día de mucho sufrimiento. Volví a tener dolores", reveló Quintana, que perdió casi todas sus posibilidades de podio a cinco días de llegar a París. El colombiano sufrió una caída el viernes pasado y padece una reacción alérgica desde hace varias jornadas, como reveló durante la jornada de descanso del lunes. Esta vez cedió casi cuatro minutos ante sus principales rivales, volvió a quedar retrasado en la última ascensión del día y cruzó la meta a 35 segundos de su compatriota Miguel Ángel López, que encabezó el grupo de los favoritos. Ahora cierra el Top 10, a 5m43s de Roglic.

El resumen de la 16ª etapa

Pese a las dificultades, Quintana destacó que "el equipo me ha vuelto a apoyar en los momentos importantes y se lo vuelvo a agradecer. Al final me he dado cuenta que mi cuerpo no se había recuperado completamente. Vamos a ver qué señales da en los próximos días y la evolución de la situación", añadió. Tuvo una buena, más esperada: este martes fue confirmado como uno de los seleccionados para representar a su país en el Mundial de Ciclismo en Ruta que se disputará en Imola (Italia), del 24 al 27 de este mes.

Su compañero Winner Anacona fue uno de los integrantes de la escapada del día que se jugó el triunfo de etapa en el ascenso al col de Saint Nizier du Moucherotte. "Otra vez ha sido una etapa muy rápida, difícil. La media ha sido muy elevada en el grupo de escapados y al final acabé con las pocas fuerzas que me quedaban", explicó Quintana, de 32 años.

Un esfuerzo grande de los equipos en la etapa 16 del Tour de France Crédito: DPA

La exigencia de la carrera deja señales en otra voces. "Di lo mejor, no podía dar más", sumó el ecuatoriano Richard Carapaz. "No me siento decepcionado por no haber ganado hoy. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. No siempre se puede ganar y Lennard estuvo más fuerte", declaró el último ganador del Giro de Italia. Carapaz llegó segundo este martes, a 1m27s, sin poder descontar diferencias en los últimos 20 km. Kämna llegó en soledad a su primera victoria en una etapa.

La durísima etapa del miércoles en el Tour

En la clasificación general, Roglic aventaja por 40s a su compatriota Tadej Pogacar. "El final es muy violento, con dos ascensos muy difíciles, sobre todo los últimos seis kilómetros de la etapa. Habrá que tener muy buenas piernas porque de lo contrario se pueden perder muchos minutos", dijo Pogacar, de 21 años. Roglic está advertido: "Espero muchos ataques, sobre todo en la última subida. Vamos a pelear por cada segundo".

El equipo Jumbo-Visma trabaja duro para sostener al esloveno Primoz Roglic en la punta de la clasificación general Fuente: Reuters

Este miércoles, los ciclistas afrontarán la que en teoría es la etapa más dura del presente Tour, que podría dejar sentenciado el podio, aunque la "cronoscalada" del sábado puede ser también decisiva. Serán 170 km desde Grenoble al espectacular Col de la Loze, a 2.304 metros de altitud, por encima de la estación de esquí de Meribel. Un total de 21 km de subida al 7,8% de desnivel medio, aunque serán los siete últimos los de mayor dificultad, con rampas de hasta el 20%. Antes de llegar a ese puerto, el pelotón deberá ascender otro coloso alpino, el Col de la Madeleine, con 17 km al 8,4% de desnivel.

La clasificación

