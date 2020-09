Miguel Ángel "Superman" López, del Astana Pro Team, festejó en la 17ª etapa, la primera que gana en un Tour de Francia Crédito: dpa

Los ciclistas colombianos fueron protagonistas de las noticias más importantes que deparó este miércoles la 17ª etapa del Tour de Francia. Por un lado, porque Miguel Ángel "Superman" López se impuso por primera vez en su vida en una jornada de esta prueba y trepó hasta el tercer lugar de la clasificación general, encabezada por el esloveno Primoz Roglic. Y por el otro, dado que su compatriota Egan Bernal, el campeón defensor, decidió abandonar antes del comienzo de los 170 kilómetros entre Grenoble y Meribel, con final en el Col de la Loze.

En la meta, López, de 26 años e integrante del equipo Astana, aventajó a Roglic en 15 segundos y en 30 al también esloveno Tadej Pogacar, que se mantiene en el segundo puesto en el clasificador principal. Así, a falta de otras cuatro etapas para el final de la competencia, Roglic estiró su ventaja en la cima a 57 segundos respecto de su compatriota, mientras que López ahora se ubica tercero a 1m26s del líder, con el australiano Richie Porte a 1m39s.

El resumen de la jornada

Con un final durísimo, de cinco kilómetros a más del 10% de desnivel medio y rampas de hasta el 20%, el grupo en el que viajaban todos los favoritos cazó a falta de poco más de tres kilómetros para la meta, situada a 2.304 metros de altitud, al ecuatoriano Richard Carapaz, último superviviente de la escapada del día.

Cuando quedaban poco más de dos kilómetros, Superman dinamitó el grupo de los aspirantes al podio con un poderoso ataque que le permitió quedarse con la victoria de etapa. Por detrás, Roglic se deshizo de Pogacar para sacar 15 segundos que pueden resultar determinantes en la lucha por la victoria en el Tour: es su principal rival para vestirse de amarillo en París el próximo domingo.

"Obviamente, no quería terminar el Tour así, pero creo que es la decisión correcta en estas circunstancias", explicó Bernal, que no tomó parte de la etapa que contó con la presencia del presidente francés Emmanuel Macron, informó la agencia italiana de noticias ANSA. En momentos en los que se corría la etapa, el colombiano exteriorizó sus sensaciones en sus redes sociales: "Aunque suene extraño he disfrutado cada kilómetro que hecho sobre mi bicicleta por más doloroso que haya sido. Y lo he hecho con el mayor de los gustos porque es mi trabajo y mi pasión, he llevado mi cuerpo al límite pero llega un punto en el que este mismo me ha dicho basta".

Al explicar las razones de su deserción, Bernal apuntó a los dolores en la espalda que también lo habían obligado a abandonar la Critérium del Dauphiné y que lo aquejaron a lo largo de este Tour. Sin embargo, el ciclista del equipo Ineos descartó que ese haya sido el único motivo: "No puedo echarle la culpa a eso porque hoy me dolían más las piernas que la espalda", confesó.

Por el contrario, López festejó emocionado. "Teníamos confianza, era nuestro terreno, los 2.000 metros es como nuestra casa y esperábamos un momento como el de hoy. El equipo trabajó muy bien y nos lo merecemos", explicó Superman, que casi al borde del llanto le dijo a la televisión francesa que le dedicaba la victoria a "mi esposa y mi hijo, porque es difícil estar lejos de ellos. Es mi trabajo, pero pienso mucho en ellos y en mis padres".

Todos estos últimos días he visto tantas banderas de Eslovenia en la ruta, todo el día... Eso me da una energía extra. Es una sensación única. Espero que en Eslovenia estén muy orgullosos de nosotros Primoz Roglic

Los eslovenos que pelean por el triunfo se mostraron optimistas con lo sucedido este miércoles. El maillot amarillo se mostró satisfecho de haber sacado "un poco de tiempo sobre Pogacar" en una subida final al Col de la Loze "en la que puedes hundirte en cada kilómetro de ascenso". Su compatriota coincidió en que "la subida era brutal" y no se apenó por la distancia que tomó el puntero de la carrera. "He perdido algo de tiempo, pero no ha sido una jornada tan mala".

Este jueves, el Tour se despedirá de los Alpes con la etapa entre Méribel y La Roche sur Foron, con 175 km de recorrido y cinco puertos de montaña, el último, la Montée du Plateau des Gliáres, de categoría especial, aunque su cima está situada a 30 km de la meta.

