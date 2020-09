El suizo Marc Hirschi celebra tras ganar la etapa 12 del Tour de Francia Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020 • 16:43

El ciclista suizo Marc Hirschi logró este jueves su primera victoria en el Tour de Francia, que también fue la primera como profesional, al completar una escapada en solitario en la etapa 12 de la clásica ronda gala. Además de conseguir su primer triunfo, el corredor hizo historia y conquistó un logro jamás establecido en el Tour.

Después de haber terminado segundo en la segunda etapa en Niza y tercero en la novena etapa en Laruns, el excampeón del mundo sub-23 mantuvo a raya al pelotón que lo perseguía para imponerse tras un recorrido de 218 km que terminó en la ciudad natal del ex presidente francés Jacques Chirac. Hirschi incrementó su ventaja al volar en el otro lado de la montaña, manteniendo la distancia sobre sus perseguidores en los últimos 25 kilómetros.

El ciclista suizo, que además se quedó con la etapa más larga de la ronda, lo hizo con una gran particularidad: terminó el recorrido con una una audaz fuga en un ascenso al Suc au May que nunca había sido tomado en los 117 años de historia del Tour.

No se sabe cuál será su suerte en el presente Tour de Francia, pero su futuro asoma tentador. A los 22 años, Marc Hirschi, que en 2018 se consagró campeón mundial de ruta sub 23, es el fiel reflejo del ciclismo de vieja data, el que hace honor a la sorpresa, a lo imprevisto, que rompen con la monotonía del pelotón en busca de un osado triunfo. Su representante y ex ciclista internacional, Fabián Cancellere, lo apoda el Kyliam Mbappé del ciclismo por la potencia de sus piernas.

En Niza, en la segunda jornada, se lanzó por la victoria en los kilómetros finales junto al francés Alaphilippe, que se le adelantó por poco y le arrebató el triunfo. Un par de días mas tarde, en los Pirineos, fue a la carga por el triunfo y, tras rozar los 100 kilómetros fugado, el pelotón lo alcanzó y Van Aert, a metros de la meta, nuevamente lo relegó al tercer lugar. Hoy, después de insistir con ahínco, el tour volvió a presentarle otra oportunidad y no la desaprovechó.

Lo mejor de la etapa 12 del Tour

La felicidad de Hirschi

Luego del triunfo Hirschi se refirió a su victoria y también al logro histórico: "Fui a toda velocidad. Es súper agradable. De hecho, siempre estaba dudando, tenía la imagen en mi mente de las dos últimas etapas. Mi primera victoria como profesional, es increíble. Sé que soy fuerte. Simplemente me dio fuerza extra para lograrlo, era ahora o nunca". También agregó: "Es increíble, estuve dos veces muy cerca y, de hecho, hoy nunca creí que podría lograrlo".

Por otra parte, el francés Pierre Rolland fue segundo y el compañero de equipo de Hirschi en Sunweb, el danés Kragh Andersen, ocupó el tercer lugar. En tanto, el esloveno Primoz Roglic retuvo el maillot amarillo de líder de la clasificación general y al finalizar la etapa manifestó: "Parece una etapa muy difícil, será un buen desafío, podemos esperar algo de batalla al final; "enemos que concentrarnos en nosotros mismos y hacer nuestro trabajo, pero al final pueden pasar muchas cosas", culminó Roglic.

Marc Hirschi en el podio. El ciclista suizo se quedó con la etapa 12 y celebró su primera victoria en una etapa del Tour de Francia Crédito: dpa

Este jueves fue un día tranquilo para los principales contendientes a la corona, los tres líderes de la tabla general Roglic, Edgan Bernal y Guillaume Martin, pero las cosas podrían cambiar el viernes, cuando la decimotercera etapa lleve al pelotón a Puy Mary, en la cima del ascenso al Pas de Peyrol (5,4 km con una pendiente media del 8,1%).

La etapa homenajeó a Raymond Poulidor, el ciclista más querido en Francia. El pelotón pasó por su pueblo natal donde falleció en noviembre: Saint-Leonard-de-Noblat en la región centro-occidental del país. Sus múltiples fallidos intentos por consagrarse en el Tour le sirvieron para ganarse el cariño de los franceses y de paso el apodo de "Eterno Segundo''.