Vuelta de España: Israel Premier Tech retiró su nombre de los uniformes luego de las protestas

Israel Premier Tech le dio a sus ciclistas en la Vuelta a España nuevos uniformes, sin el nombre del equipo, después de haber sido blanco de reiteradas protestas pro-palestinas durante la carrera.

La decisión se tomó antes de la 14° etapa desarrollada este sábado, en medio de una semana difícil para el equipo. Debió enfrentar protestas antes y durante los días de carrera, así como presión tanto de los organizadores de la carrera como de las autoridades españolas.

Team Israel Premier vivió una situación inesperada MIGUEL RIOPA� - AFP�

El equipo dijo que sus uniformes azules en la Vuelta ahora solo tienen una gran P y una estrella. “El kit de monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa casual”, afirmó.

La participación de Israel Premier Tech en la carrera española enfrentó protestas esta semana, la más grande de las cuales obligó a los organizadores de la carrera a acortar la llegada del miércoles a la ciudad de Bilbao.

El viernes, la policía española detuvo a 12 personas que invadieron el recorrido con una pancarta pro-palestina e impidieron el avance de los ciclistas líderes hasta que la policía los retiró.

Una muestra de las protestas Miguel Oses� - AP�

Los españoles son en gran medida simpatizantes de la causa palestina, cita la agencia AP. El gobierno de España también es muy crítico con la invasión militar de Israel en Gaza, un conflicto con decenas de miles de civiles en represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023.

El equipo advirtió que retirarse de la carrera “sentaría un precedente peligroso”. Solo uno de los ciclistas del equipo en la Vuelta es israelí.

El estadounidense Matthew Riccitello es el ciclista mejor posicionado del equipo. Estaba séptimo en la clasificación general después de 13 etapas, a más de cuatro minutos del líder general Jonas Vingegaard.

Implicancias internacionales

La Vuelta condenó la protesta en Bilbao, pero su director técnico Kiko García instó a Israel Premier Tech a retirarse o a que la UCI, el organismo rector del ciclismo, interviniera, porque había riesgo de más protestas si continuaba compitiendo. La UCI, al mismo tiempo, condenó la protesta en Bilbao.

In the interest of prioritizing the safety of our riders and the entire peloton, in light of the dangerous nature of some protests at @lavuelta, Israel – Premier Tech has issued riders with team monogram-branded kit for the remainder of the race. The team name remains Israel –… pic.twitter.com/Dfw6FXegpM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 6, 2025

El jueves, el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que “comprendería” y “sería partidario” de que el equipo fuera retirado de la carrera, aunque agregó que su gobierno no tiene el poder para hacerlo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al equipo, que es propiedad del empresario israelí-canadiense Sylvan Adams, diciendo que hizo “sentir orgulloso a Israel.”

Una imagen del equipo Israel Premier-Tech ANDER GILLENEA� - AFP�

“No nos sorprendió cómo nos recibieron en el País Vasco, una región conocida como bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar, pero incluso con eso, nunca había visto tal dosis de odio”, denunció Adams este viernes en el diario israelí Sport 5, donde aprovechó para asegurar que la denominación oficial del equipo se mantendría intacta a pesar de las revueltas populares durante la Vuelta, según cita el diario El País.

La de este sábado no es, sin embargo, la primera medida que la dirección del equipo toma al respecto, pues ya el pasado año, el cuadro israelí, fundado en 2015, decidió omitir el nombre del país en el transporte que traslada cada día a los ciclistas durante la carrera, dejando únicamente las siglas IPT (Israel Premier-Tech).